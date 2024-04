Mouse da gaming Logitech G G502 HERO IN SUPER SCONTO!

La Amazon Gaming Week è finalmente partita e, come sempre, questo significa che è arrivato il momento di dare un'occhiata ad un mucchio di ottime offerte dedicata al mondo del gaming, che si tratti di videogame o, come in questo caso, di accessori! E così, grazie ad uno sconto che abbassa il prezzo di addirittura a soli 21,23€, potrete oggi acquistare lo splendido mouse gaming Logitech G G502 HERO! Un prodotto di qualità incredibile che, non a caso, è originariamente venduto al prezzo di circa 57 euro! Oggi ribassato, dunque, di oltre la metà!

Mouse da gaming Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming Logitech G G502 HERO rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni elevate senza compromessi. Grazie al suo sensore HERO 25K, che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione, questo mouse è ideale per chi richiede il massimo controllo e reattività nei movimenti. Parliamo, inoltre, di un mouse con la bellezza di 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce in doppia modalità, che vi consentirà, quindi, un'ampia personalizzazione per adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di gioco, dai MOBA agli FPS, secondo quello che è il vostro stile di gioco.

Inoltre, il sistema di regolazione del peso permette di aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 grammi ciascuno, offrendo la possibilità di trovare il perfetto equilibrio tra velocità e precisione. Dulcis in fundo, questo mouse è anche dotato di tecnologia LIGHTSYNC by Logitech, che offre un'illuminazione RGB completamente personalizzabile, consentendo di sincronizzare le luci della livrea con il resto della propria postazione gaming, per un tocco di classe che non guasta mai!

Insomma, venduto com'è ad un prezzo a dir poco competitivo, il mouse da gaming Logitech G G502 HERO rappresenta una soluzione ideale per chiunque sia alla ricerca di un accessorio da gaming funzionale e preciso, e poiché l'offerta è di quelle da non lasciarsi scappare, vi suggeriremmo di acquistarlo quanto prima, onde evitare che le scorte terminino prematuramente.

