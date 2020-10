25% di sconto sui prodotti Autodesk più famosi

Vi segnaliamo che a partire da oggi e solo per le prossime 48 ore, sul portale ufficiale di Autodesk è attiva un’ottima promozione che vi permetterà di acquistare i più famosi software dell’azienda, come Autocad e Maya con uno sconto del 25% su qualunque formula di sottoscrizione, sia essa annuale, triennale per PC o Mac!

L’offerta è disponibile per sei dei programmi dell’azienda, ovvero: AutoCAD, AutoCAD LT, Revit LT Suite, 3DS Max e Maya, tutti accomunati dal medesimo sconto del 25%, disponibile fino al prossimo 8 ottobre 2020, data dopo il quale i prezzi dei software Autodesk torneranno al loro costo originale. Ovviamente, si tratta di un’offerta imperdibile per i professionisti, che potranno così accaparrarsi ad un prezzo vantaggioso le varie licenze Autodesk, tutte fondamentali per il mondo della progettazione digitale, e non proprio abbordabili per tutti, specie nella loro sottoscrizione triennale. Grazie alla promozione, invece, potrete – ad esempio – acquistare la licenza triennale di Autocad al prezzo scontato di “soli” 4.548€, risparmiando ben 1.516 euro rispetto al prezzo originale di 6.064€! Un risparmio notevole di cui, lo ribadiamo un’ultima volta, potrete usufruire solo fino al giorno 8 ottobre, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di approfittarne!

