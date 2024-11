25€ di bonus e zero commissioni: ecco perché HYPE Premium è una RIVOLUZIONE!

Se siete alla ricerca di un conto corrente digitale che offra servizi premium e vantaggi esclusivi, dovreste dare un'occhiata a questa offerta. Il conto HYPE Premium è ora disponibile con un bonus di benvenuto di 25€, e include una serie di servizi esclusivi a soli 9,90€ al mese.

Vedi offerta su Hype

Conto corrente digitale HYPE Premium, chi dovrebbe attivarlo?

HYPE Premium rappresenta la soluzione ideale per chi viaggia frequentemente e desidera un conto "all-inclusive". La carta World Elite Mastercard inclusa offre accesso a oltre 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo, mentre il pacchetto assicurativo completo copre spese mediche, smarrimento bagagli e ritardi dei voli. La possibilità di effettuare prelievi e pagamenti senza commissioni in qualsiasi valuta lo rende particolarmente attraente per chi viaggia spesso.

Le funzionalità del conto sono state pensate per massimizzare la comodità d'uso quotidiano. Gli utenti possono effettuare bonifici istantanei gratuiti e illimitati, gestire ricariche senza limiti e beneficiare di un'assistenza prioritaria disponibile 7 giorni su 7 via WhatsApp, email, telefono e chat. La piattaforma include anche servizi innovativi come il cashback sugli acquisti online e la possibilità di creare box risparmi personalizzati per i propri obiettivi finanziari.

Con un canone mensile di 9,90€, HYPE Premium si posiziona come una soluzione completa per chi cerca un conto corrente moderno e ricco di funzionalità. La combinazione di servizi bancari avanzati, vantaggi per i viaggiatori e coperture assicurative complete rende questo conto un'opzione estremamente interessante per chi desidera un prodotto bancario all'avanguardia senza compromessi!

Vedi offerta su Hype