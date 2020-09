300€ di sconto su Motorola Razr Black nei Solo per oggi Mediaworld

Mediaworld ci propone anche per questo giovedì il Solo per oggi, un’iniziativa che – ricordiamo – permette di acquistare prodotti come smartphone, smart TV ed elettrodomestici a prezzi stracciati, ma solo fino al termine della giornata odierna, per poi tornare a quello che è il prezzo pieno. Si tratta di un tipo di iniziativa, quindi, in cui bisogna essere veloci ad acquistare per evitare il rischio di perdere le occasioni che giorno dopo giorno vengono a crearsi.

Occasioni come quella relativa al Motorola Razr Black, uno smartphone pieghevole che, insieme a pochi altri, apre una nuova categoria all’interno di questo meraviglioso mondo e che viene venduto oggi a 1.299,00€, ovvero con uno sconto di ben 300,00€ rispetto al prezzo originale. Parliamo di un dispositivo che presenta soluzioni all’avanguardia, che fino a pochi anni fa erano impensabili, dove il suo fiore all’occhiello è ovviamente il design, che lo rende sia uno smartphone perfettamente tascabile sia ideale durante le operazioni multitasking, dal momento che, una volta aperto, il display diventa da 6,2 pollici. Quest’ultimo va ad unirsi insieme ad un secondo schermo, pensato e ottimizzato per funzionare al meglio e per fare specifiche operazioni. Ad esempio, tutto ciò che visualizzate sullo schermo esterno, si sposta magicamente su quello interno nel momento in cui aprite il dispositivo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, all’interno del Motorola Razr Black troviamo uno Snapdragon 710 abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, mentre il comportato fotografico è composto da un singolo sensore da 16MP. Specifiche che, a questo prezzo, sicuramente non sono all’altezza dei modelli più popolari, ma bisogna tenere a mente che questo smartphone va a posizionarsi in una fascia di mercato diversa nella quale, oggi, c’è davvero poca concorrenza. Insomma, si tratta di un dispositivo adatto a coloro che vogliono differenziarsi e possedere un modello che riesce senz’altro a regalare l’effetto WOW.

Le offerte, anche in questo caso, non si limitano solo a questo articolo, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire l’intero catalogo. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

