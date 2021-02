300€ di sconto su smart TV Philips da 55″ con soundbar integrata

Dopo la giornata di ieri, siamo pronti per arricchire ancora una volta le nostre pagine con molteplici offerte e qual è il modo migliore se non quello di andare a vedere cosa contengono gli Imperdibili di eBay? L’iniziativa del portale, infatti, è uno dei punti di riferimento per coloro che sono alla ricerca degli articoli più variegati, nonché sconti degni di nota, motivo per cui controlliamo quotidianamente tutti i prodotti e vi segnaliamo le offerte più interessanti.

Offerte come quella che vede oggi la smart TV Philips 55PUS7504 da 55 pollici scontata di ben 300€, passando quindi dagli originali 899,00€ a 599,99€, un modello di grande qualità non solo dal punto di vista del pannello, ma anche per quanto concerne l’audio. Come si può già notare dall’immagine sopra, questo specifico modello monta un altoparlante centrale che a tutti gli effetti funge da soundbar integrata, particolare che aiuta ad elevare la qualità audio di questo TV, oltre a farvi risparmiare centinaia di euro per l’acquisto di una soundbar separata.

Ovviamente, nulla vi obbliga a non aggiungere in seguito una soundbar più grande e potente, ma la soluzione integrata nel Philips 55PUS7504 è più che sufficiente per permettervi di apprezzare contenuti multimediali, nonché programmi televisivi ricchi di dialoghi, in modo decisamente migliore rispetto alle soluzioni tradizionali, i cui gli altoparlanti vengono posti sotto o dietro al televisore, facendo sì che l’audio risulti disperso e di scarsa qualità.

Inoltre, l’immersività aumenta grazie alla funzione Ambilight tipica dei modelli di fascia alta del brand olandese, che fa accendere i LED sui bordi del TV in modo da proiettare colori coordinati con quelli che passano sullo schermo sulle pareti posteriori in tempo reale, ottenendo così un’illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il vostro nuovo televisore. Inoltre, grazie al suo chip proprietario P5, la Philips 55PUS7504 è capace di far rendere al massimo il già ottimo pannello con risoluzione 4K e Dolby Vision al punto da rendere le immagini ancora più belle da vedere, con l’HDR che vi permetterà di apprezzare le scene scure e quelle troppo luminose come mai prima d’ora. Che si tratti di streaming o Blu-Ray, la Philips 55PUS7504 è un’ottima soluzione, oggi ancora di più grazie allo sconto riservatogli dal eBay.

Insomma, anche oggi eBay vi permette di usufruire di grandi sconti su numerosi prodotti che vi invitiamo a scoprire sulla pagina dedicata in modo da scegliere quelli che più soddisfano le vostre esigenze. Anche in questo caso, prima di chiudere, vogliamo ricordarvi che, se siete alla ricerca di altre offerte come queste, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!