40% di sconto esclusivo su videocorsi e workshop per sviluppatori

Se siete sviluppatori sarete sicuramente interessati ad amplicare le vostre conoscenze nei linguaggi di programmazione legati alla vostra area di competenza, ma non sempre probabilmente avrete il tempo o la voglia di poter studiare qualcosa in maniera autonoma. Fortunatamente esistono parecchio videocorsi e workshop dedicati ai più importanti linguaggi e metodi per sviluppare le proprie applicazioni e tra questi oggi vogliamo segnalarvi quelli di Academy by Corley, una realtà tutta italiana, che in via esclusiva ci ha concesso uno sconto per l’iscrizione annuale ai suoi corsi del 40%.

Videolezioni di qualità

In italiano, concisi e di alta qualità per farti imparare velocemente e senza sforzi.

AWS, Angular, Cloud, Docker, Kubernetes, Alexa, Machine Learning… tante tecnologie sempre in evoluzione!

Strumenti live per prendere appunti, snippet di codice e test integrati.

Ogni lezione è correlata da test e domande, e puoi prendere appunti direttamente durante la visione delle lezioni e svolgendo i diversi percorsi di esami di Academy potrai arricchire il tuo curriculum.

Tra i corsi del momento possiamo segnalare

Come dicevamo poco sopra, per un periodo limitato e solo per i nostri lettori, sarà disponibile uno sconto sul pacchetto annuale del 40%, permettendovi di acquistare l’abbonamento a 59,90 euro invece di 99,90 euro. Questo vi darà accesso a tutti i corsi disponibili con la possibilità di ottenere certificazioni e sconti sui biglietti di CloudConf, ApiConf, WebAppConf e altri eventi.

