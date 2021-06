400€ di sconto sul Motorola Razr 5G su Mediaworld

Se la voglia di fare acquisti online vi assale, ma non avete intenzione di aspettare il Prime Day, allora le offerte del giorno di portali come Mediaworld potrebbero fare al caso vostro, dato che vi permetteranno di risparmiare su di una selezione di prodotti delle migliori marche e tra i più ambiti in assoluto. Nel caso di Mediaworld, questo vuol dire poter acquistare smartphone, smart tv ed elettrodomestici a prezzi vantaggiosi, ma solo per la giornata odierna.

Una delle migliori offerte valide entro e non oltre la mezzanotte di oggi è quella relativa allo smartphone Motorola Razr 5G, il cui sconto di 400,00€ vi permetterà di acquistarlo a 1.199,00€ invece di 1.599,00€. Un risparmio notevole per quello che è un dispositivo che guarda al futuro, con un design a conchiglia riprogettato per soddisfare le esigenze moderne e differenziarsi dalla maggior parte dei modelli disponibili sul mercato.

I motivi che invogliano ad acquistare il Motorola Razr 5G sono diversi tra cui, come avrete intuito, la particolarità del display pieghevole che, oltre a rendere lo smartphone quasi unico nel suo genere, lo rende un dispositivo compatto ma capace di offrire, quando aperto, un’ampia visione dei contenuti. Inoltre, su questo specifico modello è stato studiato un sistema di notifiche intelligente che vi permetterà, tra le altre cose, di effettuare chiamate, scattare foto e ottenere indicazioni senza la necessità di estendere il bellissimo schermo OLED.

Insomma, se stavate aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone futuristico e di ultima generazione, Mediaworld vi da la possibilità di acquistare il Motorola Razr 5G ad un prezzo più vantaggioso. Ad ogni modo, le offerte non si limitano a questa soluzione, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina del portale per scoprire tutte le altre occasioni odierne. Come sempre, aspettatevi numerose altre offerte nel corso della giornata e non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri canali Telegram, ciascuno dedicato a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!