400€ di sconto sulla smart TV Samsung QLED da 55″ nel Solo per oggi Mediaworld

Nuova settimana vuol dire nuova tornata di offerte e qual è il modo migliore per iniziare questo lunedì se non con le offerte del giorno di Mediaworld? Anche oggi il noto e-commerce propone una selezione di prodotti a prezzi stracciati tra smartphone, televisori ed elettrodomestici, ma solo per 24 ore. Non a caso, l’iniziativa si chiama Solo per oggi e considerato il periodo in cui ci troviamo, potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per acquistare un regalo di Natale.

Il numero di prodotti in offerta messo a disposizione da Mediaworld oggi è limitato, ma sulla maggior parte degli articoli gli sconti sono più che buoni. È il caso della smart TV Samsung QE55Q60TAUXZT da 55 pollici, venduta a 599,00€ invece di 999,00€. Sappiamo che ci sono state (e ci sono) occasioni migliori che permettono di portarsi a casa un televisore Samsung della stessa grandezza ad un prezzo inferiore, ma vale la pena sottolineare che in questo caso abbiamo di fronte il modello con pannello QLED, il che garantisce una qualità d’immagine migliore rispetto alla variante Crystal.

Scontato di ben 400€, il Samsung QE55Q60TAUXZT fa parte di quei televisori che garantiscono una resa visiva ottimale in qualsiasi situazione, ideale per coloro che vogliono apprezzare ogni minimo dettaglio. Quasi allo stesso livello dei ben più costosi OLED, i pannelli QLED si distinguono per l’elevato volume di colore, ossia la profondità di colore al variare della luminosità. In altre parole, anche se entra tantissima luce nella stanza, questa smart TV riprodurrà i contenuti sempre con la massima qualità, facendovi apprezzare ogni dettaglio della scena di un film come se la stanza fosse completamente buia.

Anche se le offerte MediaWorld di oggi non sono tantissime, consigliamo comunque di spendere 5 minuti del vostro tempo per dare un’occhiata alla pagina dedicata. Come sempre, prima di passare al prossimo articolo, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!