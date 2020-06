[ULTIMI GIORNI] 50% di sconto su tanti elettrodomestici con lo speciale casa di Monclick

Se siete alla ricerca di una grandiosa promozione che vi permetta di rinnovare il vostro armamentario di elettrodomestici, allora questa è l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo infatti che sullo store di Monclick sono partite, già da qualche giorno, numerose offerte che scontano del 50% una moltitudine di piccoli elettrodomestici, con prezzi francamente bassissimi e la garanzia di consegna di quello che è, già da tempo, uno dei volti più affidabili nel mondo dell’e-commerce nostrano.

Sono le offerte dello Speciale Casa, grazie al quale potrete risparmiare un bel po’ del vostro denaro su articoli come frullatori, aspirapolvere (robot e non) e diversi articoli per la cucina, tutti venduti a prezzi davvero concorrenziali e con la garanzia di consegne rapide e gratuite per tutti. Attenzione però, perché la promozione di Monclick durerà solo fino a domani, domenica 21 giugno, dopo di che i prezzi dei prodotti dovrebbero tornare al loro prezzo originale. Meglio dunque approfittarne e fare incetta di acquisti, così da potersi munire di tutto quel che manca o va cambiato in casa.

Dunque, senza indugiare oltre diamo subito un’occhiata a quelli che sono i prodotti in promozione, in primis grazie alla nostra selezione con alcune delle offerte più interessanti. Come sempre, l’invito è anche quello di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte del portale, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Infine, prima di lasciarvi allo shopping, vogliamo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!