Con il conto Hype per minorenni puoi guadagnare facendo shopping!

Hype lancia un'offerta esclusiva per i giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni: un conto corrente con carta prepagata e IBAN, ideale per gestire i propri risparmi e fare acquisti online senza costi aggiuntivi. La registrazione è semplice e totalmente digitale, e la carta è disponibile sia in formato fisico sia virtuale. L'offerta include funzioni come il cashback fino al 10% sugli acquisti online ed è completamente gratuita per i minori di 18 anni. Cosa aspettate? Aprite subito un conto Hyper per minorenni e iniziate a risparmiare sui vostri acquisti online.

Registrati a Hype Business

Conto Hype per minorenni, a chi serve?

Questo conto è pensato per i giovanissimi che desiderano una soluzione smart per la gestione del proprio denaro. Con la carta Hype, gli utenti possono controllare le spese, impostare obiettivi di risparmio e ricevere un cashback fino al 10% sugli acquisti effettuati tramite l'app. L'offerta si rivolge a chi fa shopping online, offrendo una sicurezza totale nelle transazioni e la possibilità di bloccare e sbloccare la carta in qualsiasi momento. Registra il tuo conto in pochi minuti online e riceverai la tua carta a casa in pochi giorni.

Il conto Hype per minorenni permette anche di controllare le spese tramite l'app dedicata che organizza automaticamente le transazioni e aiuta a risparmiare. Inoltre, offre vantaggi come i prelievi nazionali e internazionali senza commissioni. Infine, per offrire il massimo in termini di sicurezza, in caso di furto o smarrimento, potrai mettere in pausa la carta all'istante e riattivarla quando desideri senza correre rischi.

Il conto corrente Hype per minorenni rappresenta una soluzione ottimale per i giovanissimi che fanno acquisti online, garantendo sicurezza e una gestione facilitata delle spese. Con vantaggi come cashback fino al 10%, prelievi gratuiti in tutto il mondo e nessun costo di gestione, il conto HYPE per minorenni offre un'ampia gamma di vantaggi a costo zero. Non perdere l'opportunità di gestire il tuo denaro in modo smart e sicuro, inizia subito a spendere in modo intelligente con Hype.