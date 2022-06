Avviandoci verso la chiusura di questa ricca giornata di proposte in sconto Amazon, vi segnaliamo ora un’offerta davvero graditissima che, ne siamo certi, potrebbe seriamente migliorare la vita (o quanto meno l’aria) di tantissimi dei nostri lettori!

Su Amazon, infatti, è disponibile a prezzo scontato l’ottimo purificatore d’aria Proscenic A8, un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo e che, in occasione delle offerte di oggi, è scontato a soli 79,00€, rispetto ai 129,00€ del prezzo originale!

Compatto ma molto efficiente, Proscenic A8 è un purificatore d’aria che vi tornerà utile non solo per rinfrescare la vostra casa in queste asfissianti giornate di calura, ma anche e soprattutto per ripulire il vostro ambiente domestico da batteri, allergeni e impurità, permettendovi così di tornare a respirare aria sempre pulita e salubre.

Ciò è possibile grazie al suo eccellente sistema di filtraggio, capace di catturare fino al 99,97% delle particelle fini e degli allergeni, con dimensioni fino a 0,3 micron! Parliamo di polvere, forfora di animali domestici, fumo, muffe, polline e qualsiasi altra cosa sia a portata del suo filtro combinato 4 in 1, che unisce un filtro PP, un H13 HEPA, un filtro al carbone attivo ed uno agli ioni d’argento.

Controllabile comodamente via app, Proscenic A8 è semplicissimo da usare e impostare, e dispone persino si alcune comode modalità atte a garantirvi maggior benessere, come una luce notturna, una funzione di promemoria del cambio filtro e, ovviamente, un sistema di visualizzazione della qualità dell’aria, senza contare che esso è persino in grado di rilevare automaticamente la qualità dell’aria circostante, così che possiate capire subito se è il caso di attivare il dispositivo o meno, evitando così anche gli sprechi di energia.

Silenzioso e perfetto per ambienti di piccole o medie dimensioni, Proscenic A8 è, infine, persino compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa, grazie ai qualità vi basterà una parola per far tornare immediatamente respirabile l’aria di casa!

Ciò detto, non ci resta da far altro che rimandarvi alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, così da portarvi subito a casa questo splendido purificatore d’aria, consci soprattutto che il suo rapporto qualità/prezzo non è solo alto ma che, in generale, il mercato difficilmente propone soluzioni così valide ed efficienti al di sotto dei 100 euro.

