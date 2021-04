600€ di sconto su smart TV Samsung da 82″ 4K su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte online della mattinata prosegue, ed è ora giunto il momento di scoprire le occasioni degli Imperdibili di eBay che, come sempre, coinvolgono una grande varietà di categorie di prodotti presenti sul portale, includendo anche oggi smartphone, smart TV, elettrodomestici, arredo da giardino, videogiochi ed abbigliamento, il tutto con sconti capaci di arrivare oltre l’80% in alcuni casi!

Delle molte occasioni presenti, vogliamo segnalarvi in particolare quella che riguarda la smart TV Samsung UE82TU8070 4K da 82 pollici che, proprio in queste ore, potrete acquistare scontata di ben 600€, ossia a 1.399,00€. Questa smart TV concentra alcune delle migliori caratteristiche dei prodotti di fascia alta in un dispositivo dal design all’avanguardia, disegnato per adattarsi a qualunque ambiente. Infatti, la Samsung UE82TU8070 è priva di bordi su 3 dei suoi lati, creando così un senso di visione più ampio e, di conseguenza, un maggiore coinvolgimento nelle scene riprodotte a schermo, cosa a cui si aggiunge anche una pratica soluzione per i cavi che, a differenza di molte altre smart TV, sono nascosti all’interno della base, mantenendo così tutto il più ordinato possibile.

Per ci che riguarda le caratteristiche tecniche, Samsung UE82TU8070 monta uno schermo che sfrutta la tecnologia Crystal Display, capace di ottimizzare la resa cromatica a livelli incredibili, arrivando a cogliere ogni minima sfumatura di colore e di contrasto, per poi riprodurre immagini cristalline come nella realtà. I videogiocatori invece, potranno sfruttare le ottime prestazioni di Samsung UE82TU8070 per vivere un’esperienza di gioco super coinvolgente, con un input lag impercettibile e con un lo schermo ottimizzato per un maggior controllo delle scene.

Per quanto riguarda le connessioni, Samsung UE82TU8070 è in grado di collegarsi in remoto con il computer di lavoro ed accedere comodamente ai file utilizzando Microsoft Office 365 connessione facile ed intelligente. Infine, attraverso il telecomando di Samsung UE82TU8070 è possibile accedere ad Alexa, Bixby e Google Assistant, ed inoltre, per passare alle varie modalità di visione come app oppure alla TV dal vivo, basta un semplice click ed attivare la Universal Guide che permette di vedere tutti i contenuti preferiti.

Oltre alla smart TV Samsung UE82TU8070 tante occasioni che troverete su eBay, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata del portale, così da trovare quella giusta per voi. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo a tema Warner su eBay, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!