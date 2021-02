Abbonati a Disney+ e risparmia fino al 20%!

Come saprete, a partire dal 23 febbraio l’offerta di Disney+ si arricchirà ulteriormente, includendo una nuova area tematica che andrà ad aggiungersi a quelli già contenuti nella piattaforma (ovvero Disney, Marve, Pixar e National Geographic). Stiamo parlando di Star, marchio sotto il cui nome verranno aggiunti circa 250 nuovi contenuti, tra film e serie tv. La nuova area nasce dalla volontà di Disney di aggiungere alla sua piattaforma contenuti maturi, ad oggi richiesti a gran voce anche dagli aficionados di Disney+ che, tuttavia, non disdegnerebbero un action movie, un horror o una serie tv impegnata che non sia legata all’offerta Marvel.

Con Star, dunque, arriveranno sulla piattaforma i restanti film a marchio Marvel, ereditati da Fox, che per motivi di rating non erano stati ancora inclusi, come Deadpool o Logan, ma anche brand amatissimi del cinema come Alien, Predator o Die Hard, sena dimenticare alcune delle più apprezzate e celebri serie tv di sempre, come Lost, 24 e Prison Break. Insomma, la piattaforma di Disney farà un netto salto di qualità e quale occasione migliore, se non questa, per sottoscrivere un abbonamento al servizio?

Probabilmente nessuna ed il bello è che fino al 23 febbraio ci sarà un motivo in più per unirsi alla già folta schiera di fruitori del servizio. I nuovi abbonati, infatti, potranno usufruire di uno sconto del 20% sull’abbonamento annuale, similmente a quanto era accaduto lo scorso anno per i primi abbonati al servizio. In questo modo, l’abbonamento con 12 mesi di servizio costerà solo 69,99€, anziché gli 89,90€ del costo di abbonamento. Va specificato che tale promozione è valida anche per la sottiscrizione di un solo mese (6,99€), anche se in questo modo si sarà poi soggetti al nuovo prezzo di iscrizione di 8,99€.

Con l’ampliamento dell’offerta, infatti, Disney+ costerà ora un po’ in più, ed il prezzo dell’abbonamento mensile per i nuovi abbonati sarà di 8,99€. Tuttavia, qualora siate già in possesso di un abbonamento mensile o annuale attivo al 22 febbraio 2021, il prezzo non aumenterà fino alla prima scadenza di rinnovo successiva al 22 agosto.

Ma perché attendere? Potrete usufruire dell’offerta in corso con il 20% di sconto solo fino al 23 febbraio, per cui meglio approfittarne, anche e soprattutto per cominciare da subito a godere degli ottimi contenuti Disney tra cui, come saprete, c’è anche la splendida e avvincente serie TV WandaVision, nuovo tassello narrativo nell’Universo Cinematografico Marvel post-Avengers: Edngame, a cui ben presto si aggiungerà (in marzo) anche il ritorno dei personaggi di Falcon e Bucky in Falcon & The Winter Soldier!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!