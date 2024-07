Acquista 2 libri della linea Adelphi e ricevi in regalo una bellissima borsa di tela!

Siete alla ricerca di un'occasione imperdibile per arricchire la vostra libreria e al contempo ricevere un elegante omaggio? La Feltrinelli ha lanciato una promozione straordinaria in collaborazione con la rinomata casa editrice Adelphi: acquistando due libri della collana, riceverete in regalo una bellissima borsa di tela. Un'opportunità unica per unire il piacere della lettura all'utilità di un accessorio di stile, e per fare vostro qualche libro da divorare in spiaggia!

Borsa in regalo da Feltrinelli, perché approfittarne?

La promozione Adelphi si rivolge a tutti gli amanti della letteratura di qualità che desiderano ampliare la propria collezione con opere di spessore. La casa editrice Adelphi, nota per la sua accurata selezione di titoli e autori, offre un catalogo ricco e variegato, spaziando dai classici alla narrativa contemporanea, dalla filosofia alla saggistica. Questa iniziativa è particolarmente attraente per chi apprezza non solo il contenuto dei libri, ma anche l'estetica e lo stile che contraddistinguono il marchio Adelphi.

La borsa in omaggio è un oggetto dal design molto curato, pensato per accompagnare i lettori nella loro quotidianità. Realizzata in tela resistente, si presenta come un accessorio funzionale ed elegante, ideale per trasportare libri, ma anche per diverse altre occasioni. Il suo design minimalista e raffinato riflette perfettamente lo spirito Adelphi, facendone un oggetto desiderabile per chi ama circondarsi di cultura anche al di fuori delle mura domestiche.

Alcuni esempi di prodotti disponibili sono L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, disponibile a 12,35€ e perfetto per fruire dell'offerta, come lo sono anche grandi classici come Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamín Labatut, disponibile invece per 11,40€.

L'iniziativa di LaFeltrinelli e Adelphi si configura come un invito alla lettura e alla cultura, offrendo un valore aggiunto tangibile all'acquisto di libri di qualità. La borsa in omaggio, oltre a essere un oggetto utile, diventa un simbolo dell'amore per la letteratura, un modo per portare con sé, anche fisicamente, la passione per i buoni libri, magari proprio al mare!

