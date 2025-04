WD_BLACK C50: la soluzione definitiva per l'espansione della tua Xbox, oggi in SCONTO!

Se state cercando un modo per aumentare la memoria della vostra Xbox Series X|S mantenendo la stessa reattività dell'SSD interno, la promozione attiva su Amazon per la WD_BLACK C50 Expansion Card da 512GB è tra le più convenienti attualmente disponibili. In vendita a soli 93,69€, con un ribasso del 33% rispetto al listino originale di 139,99€, rappresenta una delle soluzioni più efficaci per espandere lo spazio a disposizione per giochi, aggiornamenti e contenuti multimediali.

Vedi offerta su Amazon

WD_BLACK C50 512GB Expansion Card per Xbox, chi dovrebbe acquistarla?

La WD_BLACK C50 da 512GB è il frutto di una partnership ufficiale con Xbox e assicura piena compatibilità con le console Series X e Series S. Supportando la Xbox Velocity Architecture, questa unità garantisce tempi di caricamento rapidissimi e prestazioni identiche a quelle dell'unità a stato solido interna, per un'esperienza di gioco fluida e senza compromessi.

Tra i suoi punti di forza spicca la facilità d'uso: basta inserire la scheda nell'apposito slot e la console la rileverà automaticamente, senza procedure tecniche o configurazioni manuali. Con 512GB extra, potrete finalmente tenere installati contemporaneamente più titoli di grandi dimensioni, evitando fastidiosi compromessi tra nuovi e vecchi giochi.

Il look industriale tipico dei prodotti WD_BLACK si adatta perfettamente al design Xbox e sottolinea la robustezza del prodotto. L'acquisto include anche un mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate, un valore aggiunto che consente di esplorare centinaia di giochi senza costi extra fin da subito.

Alla luce delle sue caratteristiche e dell'ottimo prezzo, la WD_BLACK C50 da 512GB è una scelta ideale per chi cerca uno storage esterno performante e ufficialmente riconosciuto da Xbox. Se volete portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore, questa promozione è l'occasione giusta da cogliere al volo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per Xbox Series X|S per ulteriori consigli.