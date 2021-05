Acquista Asus Zenfone 8 a questo prezzo prima che sia troppo tardi

La giornata odierna ha visto diverse ottime occasioni di acquisto relative ad alcuni dei migliori smartphone in circolazione, come ad esempio Oppo Find X3 Pro, ma c’è una nuova promozione che riteniamo valga la pena segnalarvi, che vede come protagonista il nuovo Asus Zenfone 8, un altro dispositivo che si inserisce nella lista dei migliori smartphone del 2021 e che quasi sicuramente riscuoterà un buon successo, merito di alcune caratteristiche che lo contraddistinguono rispetto a molte altre controparti.

Prima di scoprire i principali aspetti di Asus Zenfone 8, vi informiamo che questo specifico modello potrà essere acquistato ad un prezzo scontato fino al 30 maggio grazie ad Unieuro, uno dei pochissimi portali in cui è possibile aderire a questa iniziativa. Grazie a questa offerta il prezzo originale di 699,00€ scende a 619,00€, con un risparmio di ben 80 euro su un modello appena presentato.

Sebbene Asus abbia presentato due modelli della serie Zenfone 8, la promozione è compatibile solo con il modello standard, ovvero quello sprovvisto della fotocamera rotabile ma che, a nostro giudizio, sarà quello che interesserà il maggior numero di acquirenti. Il motivo principale è dovuto al design che, come anticipato, è la caratteristica che lo contraddistingue da tantissime altre soluzioni simili, essendo uno smartphone con display inferiore alla soglia dei 6 pollici.

Per diversi anni, infatti, chi era alla ricerca di uno smartphone compatto di fascia alta doveva per forza rivolgersi all’iPhone, ma adesso il mercato offre finalmente un’ottima alternativa per chi preferisce un dispositivo Android e questa alternativa si chiama Asus Zenfone 8. Con il suo schermo da 5,9 pollici, infatti, questo specifico modello si rivela estremamente compatto e maneggevole, ma allo stesso tempo vanta specifiche tecniche all’avanguardia, tra cui il chip Snapdragon 888 che, oltre a rendere fulminio lo smartphone in qualsiasi situazione, vi permetterà di registrare video in 8K.

Quindi, coloro che aspettavano l’arrivo sul mercato di uno smartphone che vantasse queste caratteristiche, sarete felici di sapere che quel momento è finalmente arrivato, in contemporanea ad un’occasione che vi permetterà subito di risparmiare una cifra importante. Detto ciò, prima di correre all’acquisto di Asus Zenfone 8, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

