Acquista prodotti Philips per 150€ e ricevi uno sconto di 40€!

Ci sono diversi motivi del perché Amazon sia il punto di riferimento per lo shopping online di tante persone, ed uno di questi è certamente relativo alla quantità di ottime iniziative che l’azienda sviluppa per invogliare i propri clienti ad acquistare, permettendo un risparmio considerevole rispetto alla concorrenza. In tal senso, quindi, vi segnaliamo oggi quella è la più recente proposta del portale, che consiste in uno sconto di 40€ se si acquista almeno 150€ di prodotti Philips, tra cui rasoi elettrici, friggitrici e svariati elettrodomestici da cucina entro e non oltre il 20 dicembre, facendo attenzione che gli articoli debbano avere l’etichetta “venduto e spedito da Amazon” e quindi non provenienti da rivenditori terzi.

Lo sconto di 40€ verrà applicato automaticamente nel carrello e, va detto, il raggiungimento della cifra di 150€ non rappresenta un ostacolo arduo, specie qualora voleste approfittare di questa promozione per i vostri prossimi (e ormai imminenti) regali di Natale. Il merito dell’elevato numero di articoli disponibili, nei quali figurano anche tantissimi prodotti per la cucina, come ad esempio la friggitrice Philips HD9652/90 Airfryer XXL, un modello che abbiamo segnalato anche nella nostra guida dedicata alle migliori friggitrici ad aria, proposto già in sconto a 249,46€ ma che potrete pagarla solamente 209,46€, risparmiando in totale ben 100€ rispetto al prezzo originale.

Con poco più di 200 euro vi porterete a casa quella che probabilmente è la migliore friggitrice disponibile sul mercato, in grado di cuocere cibi in tempi rapidissimi e di preparare anche abbondanti porzioni grazie al suo cestello particolarmente capiente. La Philips HD9652/90 Airfryer XXL è un prodotto di alto livello che implementa la tecnologia brevettata Twin TurboStar, la quale emana un vortice di aria calda che avvolge l’intero cestello di cottura, in modo da cuocere le pietanze in modo omogeneo. Inoltre, vanta di un sofisticato sistema capace di catturare il grasso dagli alimenti e di intrappolarlo sul fondo del cestello di cottura, rendendo così la fase di pulizia molto più comoda. Infine, è presente una funzione di mantenimento della temperatura, che consente di servire i piatti nel momento giusto. Sebbene alcune caratteristiche siano presenti anche in modelli meno costosi, questo specifico modello porta queste funzionalità ad un livello superiore, facendole funzionare in modo impeccabile proprio come ci si aspetterebbe da un prodotto di fascia alta.

Come detto, raggiungere la cifra minima per ottenere lo sconto è un gioco da ragazzi e qualora possediate già una friggitrice che vi soddisfa, sappiate che ci sono tantissimi altri articoli che potere prendere in considerazione, molti dei quali già in sconto come la fantastica friggitrice Philips. Detto ciò, non ci resta altro che suggerirvi di visitare la pagina ufficiale, ma non prima di dare un’occhiata alla nostra lista prodotti in calce dove abbiamo riportato le migliori offerte. Infine, prima di passare al prossimo articolo, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

