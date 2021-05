Acquista Surface Duo e ricevi gratis gli auricolari Surface Earbuds

Dopo la promozione inaugurata proprio ieri sul nuovo Microsoft Surface Laptop 4, la casa di Redmond ha deciso di promuovere una nuova interessante iniziativa per le aziende, questa volta dedicata al Surface Duo. Infatti, fino a mezzanotte, acquistando un dispositivo del genere si potrà ricevere in omaggio gli auricolari Surface Earbuds dal valore commerciale di 219,00 euro.

Il Surface Duo è uno smartphone diverso dal solito, poiché possiede due display divisi da una cerniera che lo rendono a tutti gli effetti un dispositivo pieghevole. L’intero pannello è chiamato Dual PixelSense Fusion AMOLED, vanta delle dimensioni di 8,1 pollici e una risoluzione di 2700 x 1900 pixel (3:2). Sotto al cofano, invece, troviamo il chipset top di gamma del 2019, vale a dire il Qualcomm Snapdragon 855 accompagnato da 6 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di memoria interna (UFS 3.0).

Il comparto fotografico del Surface Duo comprende una singola fotocamera da 11 MP in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K a 30/60 fps, dunque l’ideale per compiere videochiamate su Microsoft Teams e Skype. Questo smartphone inoltre possiede tutte le connettività del caso, come WiFi-5 802.11ac (2,4 e 5 GHz), 4G LTE Cat. 18 (1,2 Gbps in download e 150 Mbps in upload) con 4×4 MIMO, Bluetooth 5.0, GPS e GLONASS. Supporta una scheda eSIM e una NanoSIM.

Surface Duo, come specificato nei paragrafi precedenti, è disponibile in due tagli di prezzo. La prima 1.599,00 euro per l’edizione con 128 GB di memoria interna, mentre la seconda 1.699,00 euro per la variante con 256 GB di memoria interna. Le restanti caratteristiche tecniche sono le medesime per i due modelli.

Per ottenere le cuffie auricolari Surface Earbuds è necessario acquistare un Surface Duo. I passaggi sono molto semplici, infatti basterà inserire nel carrello lo smartphone, aggiungendo gli auricolari dalle opzioni riportate nel sito. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram, dedicati alle offerte, hardware & tech, abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: l’offerta è valida solo per le aziende, ma vi consigliamo di leggere attentamente l’informativa al seguente indirizzo.

» Clicca qui per acquistare il tuo Surface Duo a partire da 1.599,00€ «

