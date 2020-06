Acquista un frigorifero Samsung e ricevi un BBQ Weber!

In questi giorni, Samsung ha deciso di inaugurare una nuova iniziativa che consente a tutti gli interessati di ottenere un barbecue Weber, acquistando uno dei frigoriferi Doppia Porta Samsung. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire soprattutto se siete desiderosi di diventare dei grill master! In questo articolo vi spieghiamo come accedere alla promozione e tutti i termini e condizioni.

La promozione in questione è valida dal 16 giugno fino al prossimo 6 luglio. Lo scontrino fiscale (oppure la fattura) deve possedere due requisiti, la data d’acquisto valida e una descrizione che riporti fedelmente il nome del prodotto promozionato. Dopo l’acquisto, è necessario registrare il proprio frigorifero, al sito dedicato, entro e non oltre il prossimo 31 luglio 2020.

Per semplificare quanto più possibile la procedura, vi elenchiamo i passaggi da seguire:

Acquista uno dei frigoriferi Doppia Porta Samsung in promozione dal 15 giugno al 6 luglio 2020

Registralo sul sito Samung entro il 31 luglio

Ricevi un barbecue Weber a scelta tra elettrico o a carbone comodamente a casa tua

I modelli compatibili con la promozione sono: RT43K6335S9, RT46K6645S9, RT46K6645SL, RT46K6645EF, RT50K6335EF, RT50K6335SL, RT53K6540EF, RT53K6540SL, RT53K6655SL, RT58K7510S9, RT62K7105EF, RT62K7515SL, RT62K7005SL e RT62K7515BS.

