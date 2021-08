Acquista una macchina per il caffè Bialetti, ricevi in regalo oltre 60 capsule!

Nel corso della giornata odierna, sono state veramente tante le offerte provenienti da Amazon, ma prima di scoprire quali saranno le offerte dell’e-commerce dei prossimi giorni, vogliamo chiudere questa giornata segnalandovi l’ennesima occasione di acquisto presente sulle pagine del portale. Grazie a questa nuova iniziativa, potrete ricevere ben 64 capsule in omaggio qualora acquistiate una macchina per caffè Bialetti, il cui modello scelto per questa occasione si trova persino in sconto, dandovi modo di sfruttare una doppia offerta in un colpo solo.

Come detto, l’offerta è disponibile su Amazon e ciò invoglierà sicuramente tanti di voi a cogliere l’occasione, anche perché la macchina in oggetto viene proposta persino in sconto. La macchina da caffè scelta da Amazon è la Bialetti New Break, disponibile nelle colorazioni rosso, bianco e nero. Il prezzo originale di questo modello è di 89,90€, ma per pochi giorni potrà essere vostro a 69,90€, con i più le 64 capsule citate pocanzi, che rendono questa offerta ancora più interessante e imperdibile.

Grazie al suo design compatto, la Bialetti New Break potrà essere posizionata ovunque voi vogliate e, grazie alle sue linee tondeggianti, si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente. Il sistema Bialetti messo a punto per questo specifico modello vi permetterà di gustare un caffè come al bar, ma con la comodità di berlo a casa e prepararlo ogni volta che lo desiderate. A prescindere da quanti caffè dobbiate preparare, la Bialetti New Break sarà capace di offrirvi un caffè sempre caldo e ricco di aroma, merito della cosiddetta caldaia thermoblock e della pressione della pompa che raggiunge i 20 bar, ben superiori ai 15 bar consigliati per ottenere un ottimo caffè. La qualità del prodotto la si vede anche nelle capsule, che sono in alluminio, un materiale che oltre ad avere uno scopo di protezione, aiuta anche a preservare l’aroma. Da citare poi l’espulsione automatica delle capsule, che rende questo modello pratico e facile da usare.

Un'occasione da non perdere e che, oltre a farvi risparmiare un bel po', vi permetterà anche di ricevere una buona scorta di capsule.

