Se siete sportivi amatori o professionisti e volete approfittare delle basse temperature di questo periodo dell’anno per allenarvi più duramente, potreste aiutarvi con gli integratori alimentari MyProtein, da anni punti di riferimento per chi pone molta attenzione alla propria nutrizione sportiva, ora proposti a prezzi più convenienti del solito.

Finché non finiscono le scorte, potete usare il codice sconto “IMPACTIT” per risparmiare il 40% su moltissime barrette proteiche e su ogni genere di snack, fatta eccezione per i prodotti della linea Creatina e Clear Whey Isolate. Oltre allo sconto, il portale vi regalerà due prodotti qualora spendiate almeno 80€. Quest’ultimi non vengono citati, ma ci sono buone probabilità che vi verranno inviati vitamine e integratori simili a quelli che avete aggiunto al carrello.

Insomma, un ottimo modo per far scorta di prodotti dedicati allo sport, i quali non sono studiati soltanto per mantenere in forma il vostro corpo, ma anche per aiutarvi a rispettare una corretta alimentazione, cosicché non rimaniate mai senza proteine e, di conseguenza, non compromettere le proprie prestazioni.

Molti prodotti MyProtein contribuiscono anche alla normale salute cardiaca, fondamentale per il benessere fisico, mentale e sociale. Su ogni integratore o barretta energetica viene poi riportato come prendere correttamente il prodotto, con tanto di ingredienti utilizzati per la creazione, cosicché possiate avere la certezza di soddisfare il vostro fabbisogno giornaliero con gli alimenti più adatti a voi.

Il tutto viene realizzato con sostanze naturali, pertanto non c’è il rischio di correre verso un’alimentazione poco sana e non adatta al vostro organismo. Insomma, ce n’è per tutte le esigenze e siamo sicuri che vi lascerete trasportare da questi risparmi, avvalorati da due omaggi a sorpresa. Suggeriamo quindi di visitare la pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!