Amazon: arrivano le offerte sugli articoli da cucina Russell Hobbs!

Oltre alle grandi promozioni relative al mondo dei videogiochi della Amazon Gaming Week, sul portale del colosso dell’e-commerce sono arrivate tante occasioni sugli elettrodomestici che vanno ad affiancarsi alle migliori offerte del giorno sui TV. In queste ore su molti prodotti del brand Russell Hobbs sono disponibili una serie di sconti che vi permetteranno di risparmiare fino al 40%. Russell Hobbs è una delle aziende leader per quanto riguarda le case produttrici inglesi di elettrodomestici per la cucina, e per questo motivo in questa iniziativa troverete molti dei modelli di maggior successo del brand, come una vasta selezione di bollitori, macchine per il caffè e persino pratici macinatori di spezie.

Con questa promozione sarete in grado di ottenere la perfetta squadra di elettrodomestici Russell Hobbs così da migliorare ogni operazione. Tutti questi prodotti sono infatti stati sviluppati per ottenere il massimo dell’innovazione, della praticità e della qualità. Un’esempio è la macchina per il caffè americano Russell Hobbs Texture Plus a soli 24,99€, un piccolo elettrodomestico che vi permetterà di realizzare fino a 10 tazze di caffè con un solo utilizzo. La sua particolare tecnologia showered fa in modo che il caffè nel filtro venga inumidito nella sua completezza, così da mantenere la fragranza ed il sapore ottimale ad ogni erogazione.

Inoltre ci permettiamo di segnalarvi anche la presenza della piastra elettrica 3 in 1, che oltre ad essere piastra e griglia più diventare un’ottimo apparecchio per scaldare i panini e che può esser acquistato a 36,00€ anziché 50,00€. Il suo rivestimento in acciaio inox satinato lo rende un dispositivo in grado di amalgamarsi in qualsiasi cucina, ma è soprattutto la capacità di aprirsi a 180° a rendere questa piastra un aiuto fondamentale per ridurre notevolmente i tempi di cottura.

Insomma, avrete capito che i prodotti Russell Hobbs inclusi nell’iniziativa sono tanti e tutti con diverse caratteristiche uniche e pratiche, per cui il nostro consiglio non può essere che quello di visitare l’apposita pagina su Amazon, così da trovare l’occasione giusta in base alle vostre necessità. Prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo elettrodomestico da cucina, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!