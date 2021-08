Amazon Gaming Week: questo notebook HP con Core i7 e RTX 2060 è l’affare che non puoi perdere!

Come avrete notato, la Amazon Gaming Week ha proposto, tra le altre cose, tantissimi notebook da gaming a prezzi stracciati, ma quest’ultimi non sono ancora finiti. In questo articolo, infatti, vi segnaliamo l’HP Gaming Pavilion 16, ossia l’ennesima soluzione all’avanguardia che vi permetterà di giocare ai vostri titoli preferiti alla massima risoluzione e ad un elevato framerate (FPS).

In assenza di offerte, questo notebook costerebbe 1.399,00€ ma, a seguito di uno sconto di 270,00€, il suo prezzo cala a 1.129,99€, facendo sì che questo sia uno dei notebook da gaming meno cari disponibili nella Amazon Gaming Week, ma con caratteristiche tecniche sempre di alto livello. Questa soluzione di HP, infatti, monta una CPU Intel Core i7-10750H, 16 GB di RAM, un SSD da 512GB e una Nvidia GeForce RTX 2060 6GB come scheda video.

Oltre ai principali componenti sopra menzionati, vale la pena citare che l’HP Gaming Pavilion 16 dispone di uno schermo da 16 pollici, con pannello IPS, e viene proposto nella variante FreeDOS, che non necessariamente equivale ad un aspetto negativo, dato che potrete scegliere fin da subito quale sistema operativo installare, con la possibilità di risparmiare cifre importanti anche sulla licenza di quest’ultimo.

Nonostante sia un notebook da gaming, l’HP Gaming Pavilion 16 vanta uno spessore molto piccolo, con gli altoparlanti posti nella zona superiore in modo da dirigere il suono direttamente verso di voi. La parte audio è un altro aspetto degno di nota, dato che è stata curata dagli esperti di Bang & Olufsen, i quali hanno saputo integrare ottimi driver in uno spazio ristretto. La tastiera è retroilluminata da un bellissimo effetto di colore bianco e trova spazio anche il tastierino numerico, utile per effettuare eventuali operazioni di calcolo.

Detto ciò, le alte temperature estive potrebbero preoccupare i più esperti, ma l’HP Gaming Pavilion 16 è stato progettato con specifiche soluzioni termiche che tengono le temperature dei componenti entro i limiti di sopportazione, garantendovi sempre le massime prestazioni in gaming.

Insomma, se cercate un notebook da gaming che non oltrepassi troppo la soglia dei 1.000€, questa è sicuramente una delle migliori offerte della Amazon Gaming Week. Prima di passare oltre, vi lasciamo come sempre il link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto e vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

