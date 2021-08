Amazon Gaming Week: sconti fino al 20% sulle DRAM Crucial Ballistix!

Dopo avervi segnalato le occasioni relative alla sicurezza del vostro PC con le ottime soluzioni Kaspersky, proseguiamo la nostra rassegna stampa dedicata alla Amazon Gaming Week, i cui sconti sono arrivati a coinvolgere anche alcuni banchi di RAM Crucial, con scontistiche fino al 20%. Come saprete, questi componenti hardware a marchio Crucial sono tra le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato e vengono proposti in diversi quantitativi di memoria, oltre a diverse frequenze di clock.

Se sentite quindi la necessità di aggiungere o sostituire questi particolare componenti, questo è senza dubbio il momento giusto per mettere al carrello quello che è un componente importantissimo per il corretto funzionamento del computer. La RAM, infatti, è quella che vi permette di tenere aperte le schede del browser e le numerose applicazioni del sistema operativo. Ovviamente, essa copre un ruolo fondamentale anche nei giochi dove, oltre al quantitativo di memoria, serve anche un’alta frequenza di clock, ed è qui che i banchi di RAM Crucial mostrano le loro potenzialità.

Soluzioni come la Crucial Ballistix Max sono tra il meglio che potete offrire al vostro PC e quelle da noi segnalate vengono proposte attualmente a 125,56€ in meno rispetto al loro prezzo originale, che è di ben 546,55€. Come anticipato, parliamo di banchi dalle prestazioni incredibili, che funzionano alla frequenza di ben 4400Mhz. La proposta da noi segnalata è quella relativa al kit da 32GB con 2 banchi da 16GB, ideali per sfruttare i vantaggi del Dual Channel della scheda madre.

Prestazioni al top dunque, che potrete persino spingere ulteriormente grazie alla possibilità di fare overclocking e guadagnare così quella manciata di FPS che potrebbe permettervi di raggiungere il limite del vostro monitor, ottenendo un’esperienza impareggiabile. Come se ciò non bastasse, l’overclocking sarà sicuro da mettere in pratica anche dai meno esperti, grazie al supporto XMP 2.0, mentre i diffusori di calore in alluminio estruso faranno in modo che la dissipazione del calore sia sempre ottimale.

Come avrete intuito, vi abbiamo segnalato il modello top di Crucial, ma vi ricordiamo che sulla pagina dedicata troverete anche banchi di RAM meno costosi, ma sempre con ottime prestazioni e in grado di dare una spinta al vostro PC. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione prodotti

Le offerte della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!