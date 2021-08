Amazon Gaming Week: proteggi il tuo PC con Kaspersky Total Security 2021 a prezzo scontatissimo!

In occasione delle offerte proposte per la “Gaming Week” di Amazon, non potevano mancare quelle che sono le proposte dedicate alla sicurezza dei dispositivi. Ebbene, grazie al portale, potrete risparmiare fino al 60% sulle varie soluzioni Kaspersky per la sicurezza, in quella che è una promozione che vi permetterà non solo di tenere il vostro dispositivo al sicuro, ma anche di bloccare i tentativi di acquisire il controllo della webcam, nonché gestire, memorizzare e sincronizzare le password per accedere rapidamente ai siti e programmi più frequenti; tutte funzionalità che, di solito, vengono vendute separatamente e quindi ad un costo maggiore.

Diverse, dunque, sono le soluzioni proposte, anche se tra le varie vi suggeriamo di dare una possibilità all’ottima Gamer Edition di Kaspersky Total Security 2021, venduta al prezzo di 25,99€ € invece di 57,37€, a seguito di uno sconto del 55% che vi farà risparmiare ben 31,38€!

Un’ottima occasione, per un antivirus che offre alti livelli di protezione, non limitandosi alla semplice scansione delle cartelle del vostro PC, ma anche di utilissime funzioni aggiuntive come il Parental Control, con cui proteggere i bambini nel corso della loro navigazione su dispositivi fissi e mobili. Inoltre, grazie al supporto di una IA integrata, la Gamer Edition di Kaspersky Total Security 2021 è anche in grado di rilevare e rimuovere malware, bloccare finestre di pop-up e attività di tracking, garantendo un’esperienza di gioco, ma soprattutto di navigazione, che terrà il vostro computer al sicuro in qualsiasi circostanza!

Con questo pacchetto, dunque, avrete la possibilità di proteggere fino a 2 dispositivi con un solo acquisto, usufruendo della protezione premium che include, come intuibile, anche una modalità gaming preimpostata, progettata da Kaspersky per impattare in modo minimo sulle prestazioni della CPU. Inoltre, va segnalato che a tutto questo si aggiunge anche un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni, così da poter utilizzare ancora più a lungo le ottime funzionalità di difesa del software Kaspersky.

Insomma, con Kaspersky avrete a portata di mano una soluzione perfetta per qualsiasi delle vostre esigenze digitali, con pacchetti in abbonamento ideali per i privati, ma anche per le piccole aziende o i videogiocatori, il tutto con la solita garanzia di qualità Kaspersky, da anni leader incontrastato nel vastissimo mondo dei sistemi antivirus e di difesa digitale. Ovviamente le proposte non finiscono qui, per cui vi suggeriamo caldamente di visitare la pagina al seguente indirizzo per trovare quella che meglio si confà alle vostre esigenze. Detto ciò, vi ricordiamo che non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

