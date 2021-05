Amazon Gaming Week: tanti giochi PlayStation 4 in sconto!

Come saprete, a partire da questo lunedì ha preso il via una nuova settimana Amazon dedicata ai videogame, in quello che è l’ormai tradizionale appuntamento della Amazon Gaming Week. Un’occasione ottima per risparmiare su tantissimi prodotti dedicati ai videogiocatori, con sconti che spaziano dai laptop fino agli accessori di brand come Logitech, ASUS e Hyper X, senza dimenticare quello che è il fulcro dell’interesse dei videogiocatori, ovvero i giochi!

Sono diverse le occasioni in tal senso e, come da nostra consuetudine, nel corso di questa settimana cercheremo di offrirvi un panorama completo di quelle che sono le singole promozioni disponibili sullo shop, partendo proprio da questa news che, come avrete capito, è tutta incentrata sui titoli in sconto per PS4 che, per quanto ormai non sia più la console di punta di casa Sony, oggi come oggi gode di un catalogo ricchissimo e variegato, con titolo che, certamente, potreste aver ignorato o comunque non ancora giocato.

Tra questi, val certamente la pena citare lo splendido Marvel’s Spider-Man Miles Morales, capitolo sequel/spin off del ben noto Marvel’s Spider-Man, arrivato sul mercato in concomitanza di PlayStation 5, ed oggi in sconto su Amazon all’ottimo prezzo di 51,75€!

Certo, non un prezzo bassissimo, ma stiamo comunque parlando di un titolo approdato sul mercato da appena 6 mesi e che, ancora oggi, ha molto da dimostrare anche in versione PlayStation 4, proponendosi come un valido “ripiego” per chiunque sia alla ricerca di un titolo che sappia mescolare azione, esplorazione ed una buona narrativa.

Ambientato dopo gli eventi del titolo originale, Marvel’s Spider-Man Miles Morales ci metterà nei panni di un personaggio già noto ai fan, ovvero il giovane Miles Morales, un ragazzo destinato ad affiancare il più celebre Peter Parker nella lotta al crimine nella città di New York, potendo contare su poteri simili, ma al contempo profondamente differenti, rispetto a quelli del classico arrampicamuri Marvel. Benché qui si parli della versione “old gen” per PS4, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è un titolo di tutto rispetto, tecnicamente ineccepibile grazie all’esperienza maturata dal team di Insomniac nel corso dello sviluppo del gioco precedente, tale che – credeteci – risentirete ben poco del gap tra la vecchia e la nuova console Sony in termini di performance, complice anche lo sviluppo cross-gen del titolo.

Venduto al prezzo con uno sconto di 51,75€, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è comunque solo uno dei tanti giochi PS4 in sconto su Amazon per questa Amazon Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni gaming offerte dallo shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

