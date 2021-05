Amazon Gaming Week: fino al 50% di sconto su prodotti gaming e non solo

Dopo avervi segnalato quelle che sono le imperdibili offerte Amazon della mattinata, torniamo ora a parlare del portale in quanto sono tornate le eccezionali offerte che, periodicamente, Amazon propone relativamente al mondo dei videogiochi, in quella che è una delle sue tradizionali “Amazon Gaming Week“, grazie alla quale avrete modo di risparmiare un bel po’ sull’acquisto non solo di videogame, ma anche di tanti accessori utili per il gaming su console e su PC, con di prodotti a marchio Logitech, ASUS ROG, Razer e non solo!

La promozione durerà per tutta questa settimana, con una scadenza fissata quindi per domenica 16 maggio, anche se è plausibile che qualche sconto sopravviva dopo la fine dell’offerta così come è altrettanto plausibile che i prodotti più interessanti vadano ben presto esauriti. Prodotti come ad esempio diversi titoli console già disponibili a prezzo scontatissimo, e tra cui rientrano anche alcune imperdibili e recenti uscite, come è il caso del bellissimo Resident Evil Village, arrivato sugli scaffali da pochissimi giorni, e già da ora disponibile, anche in edizione steelbook, con un piccolo ma interessante sconto, che magari invoglierà all’acquisto anche i più titubanti tra i giocatori console.

Premiato dal nostro team di Game Division con un sonoro 9, Resident Evil Village è il sequel naturale del già eccellente settimo capitolo e, in quanto tale, riprende non solo parte delle sue meccaniche, con un sistema di shooting ed esplorazione in prima persona, ma anche il suo misterioso protagonista, ovvero lo sfortunato Ethan Winters che, dopo aver messo su famiglia in seguito ai tragici eventi che lo videro preda della famiglia Baker, vedrà un nuovo sconvolgimento nella sua vita causato nientemeno che da Chris Redfield!

Obbligato, suo malgrado, a partire per una missione nel cuore dell’Europa, Ethan farà capolino in un misterioso e fatiscente villaggio in quella che sarà una nuova missione di salvataggio e sopravvivenza! Ricco, variegato e appagante, Resident Evil Village è un gioco a dir poco imperdibile che, grazie alla Amazon Gaming Week, potrà essere vostro con un piccolo ma apprezzabile sconto in quella che, in ogni caso, è solo una delle tante occasioni di questa impagabile tornata promozionale dedicata al gaming!

Di seguito, dunque, ci rimandiamo a quello che è l'intero canovaccio di offerte disponibili per la Amazon Gaming Week, con la promessa di aggiornare questo stesso articolo qualora Amazon decidesse di rimpinguare la sua offerta prima dello scadere della mezzanotte di domenica 16.

