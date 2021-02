Amazon: non c’è momento migliore per un nuovo router D-Link!

Se siete alla ricerca di una soluzione in grado di dare una spinta alla vostra connessine internet, espandendola in tutti gli angoli della casa, allora potrebbero interessarvi le offerte che Amazon sta riservando ai router D-Link , azienda che, come sapete, è tra i principali produttori di dispositivi di Access Point di ottima qualità per cui, ne siamo certi, questa promozione sarà in grado di risolvere qualunque sia il vostro problema di copertura internet in casa, con prezzi davvero molto accessibili.

Diversi i modelli di router in sconto, con soluzioni che possono facilmente soddisfare ogni esigenza in termini di copertura (e portafoglio), anche se tra i vari vorremmo segnalarvi la presenza dell’ottimo D-Link DWR-921 4G LTE che, grazie alla presenza di un modulo LTE, vi permetterà di inserire una SIM e sfruttare l’alta velocità che garantisce la rete 4G. Proposto a soli 79,99€ invece di 129,00€, il D-Link DWR-921 4G LTE è un’ottima soluzione per coloro che vogliono connettersi utilizzando la SIM, ma è adatto anche per migliorare la propria linea di casa, rendendola più stabile e aumentandone la portata.

Leggero e compatto, il D-Link DWR-921 4G LTE dispone di 2 antenne che hanno il compito di garantire un segnale stabile anche quando la connessione viene sovraccaricata da numerosi dispositivi. Le possibilità di collegamento sono tante, visto che nella parte posteriore troviamo ben 4 porte LAN più una WAN, oltre ovviamente allo scomparto dedicato alla SIM. Semplice da configurare, il collegamento senza fili può avvenire con ben 32 dispositivi contemporaneamente, ciò dimostra le enormi capacità di questo router, il quale vi permetterà persino di usarlo durante gli spostamenti, dal momento che basta una semplice presa elettrica per metterlo in funzione. Inoltre, vale la pena citare il passaggio automatico dalla rete fissa a quella mobile qualora la vostra connessione di casa vi abbandoni, permettendovi di continuare il lavoro senza interruzioni. Detto ciò, capite bene che affidarvi a router come il D-Link DWR-921 4G LTE non può che essere una delle migliori soluzioni per risolvere i problemi di rete.

Se avete altri tipi di necessità, suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutti i modelli scontati e scegliere il router che più addice alle vostre esigenze. Prima di invitarvi come sempre a seguirci per il resto della giornata, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

