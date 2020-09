Amazon Prime Day ufficiale il 13 e 14 ottobre, ecco come si svolgerà

Dopo un attesa di alcuni mesi, a causa dei problemi legati al COVID-19, arriva finalmente anche in Italia l’Amazon Prime Day. L’evento si svolgerà i prossimi 13 e 14 ottobre con due giorni in cui potremo trovare oltre un milione di offerte in tutte le categorie interamente dedicate agli utenti Amazon Prime. Prime Day inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre.

Inoltre, a partire da oggi 28 settembre e fino al 12 ottobre, tutti i clienti Amazon Prime che effettuaranno degli acquisti di prodotti di piccole e medie imprese del valore di almeno 10€ riceveranno un buono del valore di 10€ da spendere durante il Prime Day. Se non siete ancora clienti Prime potete iscrivervi gratuitamente per il primi 30gg da questa pagina.

Durante il Prime Day e le festività natalizie, Amazon ha deciso che investira oltre 85 milioni di euro a livello globale in nuove attività promozionali per aiutare la piccole e media imprese a trovare nuova clientela e aprire nuove opportunità di vendita. A causa del COVID-19 questo è stato un anno molto difficile per queste realtà che grazie alla vendita dei propri prodotti su Amazon sono riuscite comunque a sostenere e in alcuni casi far crescere le proprie attività.

“Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”, afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano.”

Supporto alle piccole imprese

Sono molti i modi per scoprire i prodotti delle PMI durante il Prime Day:

Selezioni curate da Amazon: Per rendere più semplice che mai per i clienti supportare le piccole e medie imprese, Amazon ha lanciato nuove selezioni curate per mettere in contatto i clienti con le PMI locali. I clienti potranno acquistare sia in occasione del Prime Day, sia nel periodo precedente, i prodotti delle PMI locali. I clienti Amazon.it, possono trovare tutti i prodotti su www.amazon.it/pmi.

Spendi 10€, ricevi 10€: a partire da oggi e fino al 12 ottobre, Amazon offrirà un buono promozionale da 10€ da usare durante Prime Day a tutti i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10€ nell'acquisto di prodotti venduti dalle piccole e medie imprese su Amazon.it. Questa promozione è interamente finanziata da Amazon per mettere in contatto i clienti con gli innovatori, gli artigiani e gli imprenditori locali che vendono su Amazon.it. I termini e le condizioni sono disponibili su www.amazon.it/pmi. Questa promozione è disponibile da oggi anche in USA, U.K., Spagna, Germania, Francia e Giappone.

Le offerte del Prime Day: Più della metà degli articoli disponibili su Amazon a livello globale provengono dai partner di vendita e, di questi, la maggior parte è venduta dalle piccole e medie imprese. Quest'anno, i clienti Prime di tutto il mondo possono acquistare centinaia di migliaia di offerte da questi imprenditori in occasione di Prime Day.

“Questo è stato un anno molto particolare per tutti, ma abbiamo notato che le vendite online, per quel che ci riguarda, hanno sostenuto il nostro business, quindi sicuramente abbiamo delle grandi aspettative rispetto al Prime Day, che sappiamo essere un giorno molto atteso anche dai nostri clienti” dichiara Ronny Gobbo, Socio e Responsabile Ufficio e-commerce di Mobili Fiver. “La nostra è un’azienda familiare nata circa 20 anni fa a Pordenone, e da circa 8 anni siamo presenti online con il nostro brand. Abbiamo iniziato a vendere online un po’ per gioco, ma tramite Amazon siamo cresciuti molto e i nostri arredi sono arrivati non solo in tutta Italia, ma anche in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. I nostri prodotti sono interamente Made in Italy: vengono infatti realizzati interamente in Italia, dal disegno ai test finali.”

Offerte Prime Day già attive

A partire da oggi, i clienti Prime possono acquistare le offerte esclusive anticipate

Dispositivi Amazon – Durante il Prime Day, i clienti Amazon Prime possono risparmiare 111,60€ sul Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero (pacchetto da 3 dispositivi) acquistandolo per 167,40€ . Amazon eero offre un sistema WiFi semplice e affidabile per lo streaming, i giochi e il lavoro da casa. Inoltre, saranno disponibili grandi offerte su prodotti dedicati alla sicurezza per la casa intelligente: la nuova Blink mini videocamera di sicurezza smart per interni compatta è disponibile a 27,99€ e i clienti Prime possono risparmiare 70€ su Ring Spotlight Cam Battery compatibile con Alexa, disponibile durante il Prime Day a 159€ .

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l'iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 5€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Aurique, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

Marchi Amazon – Fino al 20% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon, tra cui prodotti per la casa, l'elettronica di consumo AmazonBasics, prodotti per bambini di Mama Bear, prodotti per la salute e la cura della persona di Solimo, e snack di Happy Belly.

Casa – Fino al 20% di sconto su prodotti per la casa e arredamento tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle.

Prime Now – Dall'1 al 25 ottobre su primenow.amazon.it i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

Prime Video – A partire da oggi, e per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

N.B.: vi ricordiamo che le offerte dell’Amazon Prime Day sono riservate agli iscritti al servizio Prime. Se non siete ancora iscritti potete farelo da questa pagina. Se siete studenti potete iscrivervi a Prime Student, che vi offre i primi 90 giorni di Prime gratuiti.

