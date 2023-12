Amazon Prime: scopri come ottenere un anno di abbonamento gratuito!

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo proposto tantissime idee regalo presenti su Amazon e perfette da mettere sotto l'albero, ma se vi dicessimo che anche Amazon sta facendo un regalo a dir poco enorme ai suoi utenti? In questo articolo, infatti, vi spiegheremo come ottenere un intero anno di abbonamento ad Amazon Prime completamente gratis!

Amazon Prime in regalo, come ottenerlo?

Nello specifico, la promozione permetterà ai primi 7.000 fortunati di ottenere un rimborso in buoni promozionali da spendere all'interno del marketplace pari all'intero anno di abbonamento. L'offerta è limitata a coloro che sottoscriveranno il piano annuale di Amazon Prime (cosa che potete fare tramite questo link) entro le ore 13:59 del 6 gennaio 2024 e, se avrete vinto, riceverete una email la quale confermerà la vostra idoneità.

Dopodiché, il codice promozionale verrà diviso in tre: riceverete 3 buoni da 10€ il 9 e 24 gennaio e l'8 febbraio, e uno da 19,90€ il 23 febbraio. Inoltre, dovrete tenere a mente che i buoni da 10€ saranno validi su ordini idonei di almeno 30 euro, mentre quello da 19,90€ sarà valido su ordini idonei di almeno 60 euro. Per sfruttarli dovrete ricordarvi di inserirli durante il processo di pagamento, in modo da scalarli al totale della spesa.

Ovviamente, oltre ai buoni potrete poi godere di tutti i vantaggi del servizio Amazon Prime, come la consegna rapida e gratuita di tutti i vostri ordini, il servizio di reso gratuito, la possibilità di pagamento a rate a tasso zero e la fruizione di servizi e piattaforme streaming come Amazon Prime Video, Amazon Music, Audible e molto altro.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutti i dettagli e i termini e condizioni. Inoltre, vi ricordiamo che solo i primi 7.000 utenti otterranno i buoni, per cui vi invitiamo a sottoscrivervi ad Amazon Prime il prima possibile!

