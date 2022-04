Come ricorderete, nel corso della giornata di ieri vi avevamo proposto l’ottima offerta che coinvolgeva Amazon Echo Show 8 e, grazie alla quale, potete ancora acquistare 2 dispositivi al prezzo di 1, risparmiando così il 5o% circa su entrambi.

Un ottimo affare che, come avrete intuito, è comunque solo una delle offerte che Amazon sta dedicando ai prodotti Amazon Echo, oggi più convenienti che mai grazie alle Offerte di Primavera del portale che stanno abbassando i prezzi su di una selezione di dispositivi Echo Show vecchi e nuovi, con sconti fino al 41%!

L’offerta è ottima, perché grazie ad essa potrete portarvi a casa un dispositivo che non è semplicemente l’ennesimo schermo su cui visualizzare foto, video o contenuti multimediali, ma soprattutto un HUB per il controllo di sistemi domotici, grazie non solo all’integrazione di Amazon Alexa, che è poi il punto di riferimento dell’attuale mercato smart home, ma anche e soprattutto uno schermo touch in alta definizione (i cui pollici variano in base al modello scelto), che allargherà le possibilità di utilizzo e le funzioni della stessa Alexa.

Che poi si tratti di Echo Show 5 o di Echo Show 8, o della prima o della seconda generazione di entrambi, non costituirà affatto un problema, giacché i dispositivi, salvo le dimensioni dello schermo, e lievi differenze nella qualità audio, sono del tutto simili, e la scelta dipenderà, fondamentalmente, dai vostri gusti e dallo spazio a disposizione.

Insomma, un dispositivo Echo rappresenta sempre e comunque un acquisto utile, soprattutto in vista della volontà di avviare (o migliorare) la propria rete domotica. Per questo, vi suggeriamo di consultare subito la pagina che Amazon sta dedicando a queste offerte, consci che tali offerte potrebbero esaurirsi con l’arrivo della Pasqua.

Infine, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

