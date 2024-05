Amazon: scopri come ottenere 15€ di credito GRATIS!

Amazon ha lanciato una promozione interessante per i clienti che utilizzano il servizio Amazon Photos, la quale, fino al 30 aprile, vi permette di ottenere ben 15€ di credito promozionale da spendere come desiderate all'interno dello store. In particolare, quest'offerta è particolarmente vantaggiosa per gli utenti Prime che non hanno ancora sfruttato l'archiviazione foto di Amazon!

Vedi offerta su Amazon

Come ottenere 15€ di credito Amazon con Amazon Photos

L'offerta è valida dal 10 aprile 2024 fino al 30 aprile 2024; per partecipare, i clienti devono essere abbonati ad Amazon Prime e caricare almeno una foto su Amazon Photos durante il periodo promozionale. È importante notare che l'offerta non è valida per i clienti che stanno usufruendo del periodo di prova gratuito di Prime o che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato. Inoltre, i clienti Amazon Prime Business sono esclusi.

I clienti idonei, invece, riceveranno un credito promozionale di 15 euro da utilizzare su Amazon.it che verrà accreditato entro quattro giorni dal caricamento delle foto. Ovviamente, riceverete poi un'email di conferma contenente anche le istruzioni su come utilizzarlo.

Come usare il credito promozionale Amazon?

Il credito promozionale può essere utilizzato per l'acquisto di prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon, escludendo quelli venduti da terzi sul Marketplace, i Warehouse Deals Amazon, e i prodotti e servizi venduti su altri siti. Inoltre, non è possibile utilizzarlo per l'acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

L'offerta è limitata a un solo ordine per account e non è cumulabile con altre promozioni relative ai medesimi prodotti. Per beneficiare del credito, è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 30 euro, escluse le spese di spedizione e costi accessori. Inoltre, il credito promozionale deve essere utilizzato entro il 15 maggio 2024.

Insomma, questa offerta di Amazon è un'ottima opportunità per i clienti Prime di ottenere un vantaggio economico utilizzando un servizio utile come Amazon Photos. È un incentivo decisamente interessante per provare il servizio di archiviazione foto e allo stesso tempo godere di un credito da spendere su futuri acquisti. Assicuratevi di leggere attentamente i termini e le condizioni per soddisfare tutti i requisiti e approfittare al meglio di questa promozione!