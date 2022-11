Siamo giunti al culmine del Black Friday, che quest’anno ci ha accompagnato per ben una settimana con sconti su migliaia di prodotti e store differenti. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni sin dall’inizio di questo periodo di offerte folli; abbiamo già parlato ampiamente di Amazon, ma ora ci concentreremo sulla sezione Warehouse, dedicata a tutti i prodotti usati ma in condizioni come nuove, che vengono venduti a prezzi stracciati.

In occasione del Black Friday i clienti Amazon potranno godere di uno sconto extra del 20% su tantissimi prodotti selezionati da Amazon Warehouse, che verrà applicato direttamente al carrello, permettendovi così di risparmiare ulteriormente sul prezzo già ribassato. Tutti gli articoli presenti nella pagina sono resi che vengono attentamente verificati, testati e, se necessario, riparati prima di essere nuovamente messi in vendita; potrete quindi essere certi della qualità e del normale funzionamento dei vostri acquisti, che vi arriveranno a casa in condizioni praticamente nuove.

La selezione di articoli presenti nel Warehouse è veramente ampia: dai notebook agli elettrodomestici alle macchine fotografiche, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete portarlo a casa con il 20% di sconto extra! Per esempio, sono moltissimi i prodotti dedicati al gaming, come il fantastico mouse Logitech G PRO che viene venduto a 65,46€ invece di 100,00€, arrivando con la promozione a soli 52,37€! Abbiamo poi moltissime cuffie e tastiere di altissima qualità, come la ASUS ROG Falchion, disponibile in ottime condizioni a 114,38€ al posto di 169,00€, passando ad appena 91,50€ con il ribasso!

Se invece a interessarvi sono i prodotti per la casa, potreste trovare interessante la fantastica friggitrice ad aria Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe, disponibile nel Warehouse a soli 79,04€ invece di 224,99€, arrivando con lo sconto del 20% a 63,00€! Nel caso in cui abbiate bisogno di un aspirapolvere, vi proponiamo il Rowenta RH6921 X-PERT 3.60, disponibile a 102,29€ invece di 209,00€, passando con il ribasso del Black Friday a 81,83€!

I prodotti presenti nel Warehouse sono tantissimi, ma essendo usati le disponibilità sono ridotte, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata alla promozione, assicurandovi ciò che vi interessa il prima possibile, dato che potrebbe esaurire in tempi brevissimi e, in ogni caso, prima del termine del Black Friday. Vi ricordiamo ancora una volta che lo sconto extra del 20% verrà applicato direttamente nel carrello, quindi tenetelo in considerazione quando state scegliendo i prodotti perfetti per voi!

