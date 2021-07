Amazon Warehouse: sconti fino al 30% su tantissimi prodotti!

Dopo aver visto assieme quelle che sono le principali offerte di questa giornata, vogliamo ora concludere la nostra proposta quotidiana di offerte, portando alla vostra attenzione una nuova iniziativa che coinvolge i prodotti dell’Amazon Warehouse, ovvero la sezione del famoso store dedicata ai prodotti usati, rivenduti a prezzi davvero molto bassi. Infatti, dal 23 luglio fino al 29 luglio, i clienti potranno beneficiare del 30% di sconto su una vasta selezione di articoli. Lo sconto sul prezzo verrà visualizzato nella pagina di ciascun prodotto e verrà applicato direttamente al carrello.

I prodotti usati Amazon sono coperti da garanzia, funzionanti e spesso pari al nuovo, ma talvolta con qualche imperfezione sullo scatolo come piccoli graffi e segni di usura, motivo per cui sono commercializzati ad un prezzo più basso rispetto a quelli nuovi. Ciò non deve rappresentare un limite all’acquisto, bensì un’ottima opportunità per far vostri tantissimi articoli e al contempo risparmiare decine e decine di euro.

Un esempio lampante è l’ottima smart TV Samsung UE43TU7190UXZT! Generalmente disponibile al prezzo di 341,98€, quest’oggi è disponibile a 239,39€, grazie allo sconto del 30% oggetto della notizia in questione! Si tratta di un prodotto che vanta un display da 43 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD, che garantisce un’esperienza di visione immersiva, grazie ai colori vividi, intensi e realistici. Dotata di un processore Crystal 4k e della tecnologia HDR, riesce a riprodurre tutti i contenuti multimediali come film e serie televisive preferiti alla massima risoluzione possibile!

Un’altra incredibile caratteristica di questo televisore risiede nella possibilità di effettuare l’accesso remoto tramite il mirroring del display del vostro computer sullo schermo del TV in modalità wireless, potendo accedere persino al PC dell’ufficio per aprire i file e svolgere le varie mansioni lavorative comodamente dal divano di casa vostra. Si aggiunge poi la piena compatibilità con gli assistenti vocali, Alexa, Google Assistant e Bixby. Oltre a ciò, vi segnaliamo la presenza di un pratico ed elegante one remote control che renderà più semplice la ricerca dei vostri contenuti preferiti dal decoder alla console di gioco, dalle app alla tv dal vivo.

Tuttavia, l’offerta dedicata a questo televisore non è l’unica disponibile, poiché gli articoli coinvolti su Amazon sono molteplici e appartengono a diverse categorie merceologiche del portale, ed ecco perché vogliamo lasciarvi l’onore di scoprire tutte le occasioni visitando la pagina dedicata all’iniziativa. Prima di chiudere, vi consigliamo di seguirci su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

