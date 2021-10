Apple iPad Pro 12.9″ con chip M1 a meno di 1000€ su Unieuro!

La nostra rassegna delle migliori offerte hi-tech prosegue con una nuova ed imperdibile iniziativa di Unieuro, che permette agli interessati di acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi. Infatti, per pochi giorni il portale mette a disposizione sconti su tablet, notebook, elettrodomestici e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Il portale, come ampiamente specificato, sta scontando parecchi articoli ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di acquistare l’Apple iPad Pro da 12.9″ con chip M1, ora acquistabile a meno di 1000,00€. Solitamente venduto a 1.219,00€, ora è acquistabile a “soli” 999,00€, grazie ad uno sconto del 18% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 220,00€!

Stiamo parlando di uno dei migliori dispositivi mai realizzati dalla società di Cupertino, sia per specifiche tecniche che per funzionalità software. Difatti, rappresenta un ottimo compromesso per chi lavora in mobilità oppure per tutti coloro che desiderano un buon tablet per disegnare. Innanzitutto, possiede un processore Apple M1, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione.

Sulla parte frontale, invece, troviamo un bellissimo display mini-LED da 12,9 pollici con una risoluzione personalizzata di 2048 x 2732 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Inoltre, è presente una fotocamera anteriore da 12 megapixel con apertura focale ƒ/1.8, perfetta per connettersi in videochiamata con colleghi, amici e parenti. Con una batteria di ben 9720 mAh, questo dispositivo può garantire anche un’ottima autonomia, anche in condizioni meno agevoli.

Un prodotto, insomma, dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un vero best-buy della categoria. Ciò detto, questa non è l’unica offerta attualmente su Unieuro, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!