Se siete a caccia di elettrodomestici e prodotti tech a prezzi ultra competitivi, dovreste dare un’occhiata ai saldi estivi Comet. Il volantino virtuale dedicato agli sconti contiene tutto quello che si è soliti acquistare, con prodotti sia di intrattenimento che di utilità, che si traducono in smart TV, frigoriferi, lavatrici e molto altro.

Queste offerte Comet saranno valide fino all’8 giugno, un tempo più che sufficiente per decidere quali sono i prodotti da aggiungere al carrello ma, dato l’elevato risparmio garantito dal portale, non bisogna sottovalutare eventuali stock piccoli, che potrebbero esaurirsi prima della data di scadenza della promozione. Alcuni prodotti, infatti, vengono proposti a prezzi davvero ottimi come l’asciugatrice Beko DRX832WI da 8kg, acquistabile attualmente alla cifra più bassa del web, ossia 399,00€ anziché 879,00€.

La Beko DRX832WI è un’asciugatrice molto valida ed è dotata di un cestello in acciaio inox, la cui efficienza è stata testata in laboratorio affinché potesse garantire i risultati prefissati. Affidare i propri indumenti a questa asciugatrice non sarà dunque una scelta che rimpiangerete, merito anche del motore ProSmart Inverter, che assicurerà silenziosità, resistenza nel tempo e persino un risparmio sull’elettricità, garantito dalla migliore classe energetica.

La Beko DRX832WI, inoltre, ha tutto quello che serve per far sì che i panni delicati vengano trattati in maniera ottimale. Tra gli accorgimenti segnaliamo il controllo elettrico della temperatura e il movimento limitato del cestello, che permettono ai capi di rimanere sempre morbidi, con la possibilità, inoltre, di ottenere gli stessi risultati anche in tempi rapidi grazie ai programmi dedicati. Le camicie ad esempio saranno morbide e asciutte in soli 30 minuti. In tutte le situazioni noterete poi l’efficacia del filtro Easy Clean, che rimuoverà la lanugine, ossia i peli che tendono ad appiccicarsi sulla superficie degli indumenti.

Insomma, un’asciugatrice davvero ottima, come dimostra il prezzo originale di quasi 900€, scontato ora di quasi 500€. Grazie a Comet, quindi, potrete acquistare una serie di elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni a prezzi stracciati e, per questo, non ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata alla promozione.

