Arrivano le nuove offerte Voidu: tanti giochi a meno di 5€!

Tra i numerosi store affidabili di giochi in versione digitale è impossibile non annoverare anche Voidu, con il noto rivenditore che spesso e volentieri offre anche dei titoli interessantissimi a un prezzo ridotto. Ora come ora sono ad esempio numerosi i giochi disponibili in super offerta su Voidu, come l’intera saga di Battlefield che è acquistabile con un larghissimo risparmio rispetto ai prezzi di listino.

Battlefield 3, 4, 1 e 5: qualsiasi capitolo sia ancora mancante nella vostra collezione, potrete recuperarlo ora in forte offerta grazie a Voidu. A essere in sconto sulla piattaforma sono però anche tanti altri giochi decisamente interessanti, come il recentissimo Dirt 5, l’immenso No Man’s Sky e l’intrigante Beyond Due Anime. Immancabile poi ovviamente FIFA 21, disponibile nella sua Champions Edition all’incredibile prezzo di soli 24,80 euro.

Se siete interessati a qualcuna di queste offerte o se volete semplicemente dare un’occhiata all’elenco completo, potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto.

