Se siete alla ricerca di un aiuto nelle pulizie domestiche, in particolare in quelle quotidiane, avrete sicuramente preso in considerazione l’idea di acquistare una scopa elettrica. Sempre più diffuse nelle nostre case, grazie all’estrema praticità d’uso, offrono un ottimo supporto a chi ha poco tempo da dedicare alla propria abitazione ma vuole essere sicuro di liberarsi di polvere, briciole o peli di animali con facilità. In quest’ottica l’offerta di Amazon sulla Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è davvero interessante, in quanto ci propone un prodotto di altissima qualità al prezzo migliore di sempre!

Parliamo di una scopa elettrica senza fili che dispone di tutto il necessario per soddisfare le vostre esigenze, a cominciare dall’estrema potenza di aspirazione per arrivare all’indispensabile filtro HEPA, ed è caratterizzata da un design studiato per rendere facilissimo lo svuotamento dello sporco e la ricarica della batteria. Tutto questo è disponibile solo per oggi al prezzo di soli 159,99€, ben 70€ in meno rispetto all’originale prezzo di listino di 229,99€

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è un prodotto estremamente efficace nella pulizia grazie al lavoro combinato tra il motore digitale ad alta velocità, che arriva a 100.000 giri/min con una potenza di aspirazione massima di 120 watt d’aria, e la spazzola per pavimenti a coppia elevata e dall’ampio diametro, dotata di un design a rullo che le consente di raccogliere molto più facilmente lo sporco e, al tempo stesso, muoversi agilmente su superfici difficili come i tappeti.

In particolare la forma a V della spazzola interna evita la formazione dei grovigli, anche grazie a un pettine che scioglie i nodi di capelli e peli di animali prima che vengano aspirati nel serbatoio, dove un sistema di separazione multiciclonico divide facilmente lo sporco dall’aria per evitare ostruzioni, mentre il filtro HEPA a 5 strati si assicura di filtrare le microparticelle dannose.

Questa potente scopa elettrica dispone di tre diverse modalità di utilizzo, Eco, Standard e Alta Potenza, che consentono di massimizzare l’autonomia fino a 60 minuti, nel caso delle pulizie quotidiane, o sfruttare al massimo tutta la potenza disponibile per raccogliere anche lo sporco più grosso in 8 minuti. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è anche estremamente pratica nel suo utilizzo, essendo studiata per consentire il cambio della batteria e lo svuotamento del serbatoio con un semplice click, permettendoci di scaricare lo sporco senza venirne a contatto.

È possibile pulire il filtro semplicemente lavandolo con l’acqua, senza alcuna fatica. Sono inoltre inclusi degli accessori che rendono questa scopa elettrica estremamente versatile, come la mini-spazzola per rimuovere i residui dal letto o dal divano, il beccuccio per raggiungere le fessure o la spazzola 2 in 1 per operare sulle superfici delicate come i dispositivi elettrici.

Nel complesso parliamo di un prodotto davvero molto valido, che offre il meglio in ogni situazione ed è semplicissimo da usare, con tutta la qualità e l’affidabilità del marchio Xiaomi. Se consideriamo poi che si tratta di un’offerta a tempo limitato, che terminerà fra un solo giorno, la proposta diventa ancora più interessante!

