Auricolari true wireless di qualità a meno di 13€?! Follia Aliexpress!

Dopo aver scavato tra le pagine degli e-commerce più grandi come Amazon e Unieuro alla ricerca delle migliori offerte, ora vi proponiamo un nuovo affare proveniente da un altro colosso del web: Aliexpress. Vi informiamo, infatti, che sul noto portale cinese è ritornata l’ottima offerta relativa agli auricolari true wireless Lenovo LP40, cuffiette la cui qualità sia audio che costruttiva è superiore alla media. Il prezzo? Solo 12,89€, una cifra irrisoria resa possibile grazie ad un incredibile sconto del 72%.

Come scoprirete una volta visitata la pagina del prodotto, i Lenovo LP40 sono auricolari wireless dal design semplice e pulito e, come detto, a questo prezzo dovrebbero essere acquistati senza pensarci due volte, anche perché lo stock o l’offerta potrebbero terminare da un momento all’altro come nella precedente occasione pubblicata circa 1 mesa fa. Se consideriamo poi che si sta avvicinando il periodo dei regali, questa offerta assume un’importanza ancora maggiore e sarà senz’altro un regalo perfetto per coloro che vanno pazzi per la tecnologia in generale.

Grazie alla connessione bluetooth 5.0, i Lenovo LP40 saranno semplici da usare e potrete connetterli a qualunque dispositivo dotato della nota tecnologia senza fili, incluse le smart TV. Il design in ear farà sì che gli auricolari siano molto stabili e non creeranno fastidio neanche dopo un lungo periodo di utilizzo, merito anche di un audio equilibrato, con bassi precisi e musicali e non gonfiati come quelli di tante soluzioni dal prezzo simile.

Una volta collegati al vostro dispositivo, il controllo avverrà tramite comandi touch, situati ovviamente sugli stessi auricolari. La presenza della custodia, che fa anche da ricarica, farà sì che anche l’autonomia di questi Lenovo LP40 sia ottima, rendendo questo prodotto davvero imperdibile, soprattutto a seguito di questo taglio di prezzo che, ricordiamo, vi permetterà di acquistarli a soli 12,89€.

Insomma, parliamo di auricolari che, nonostante il prezzo irrisorio, sapranno regalarvi belle soddisfazioni fin dal primo impatto.

