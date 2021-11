Auricolari true wireless Sennheiser: il meglio del meglio, in sconto di 100€!

La prova che non serve attendere il Black Friday per risparmiare proviene ancora una volta da Amazon, sul quale è appena crollato il prezzo degli auricolari true wireless Sennheiser Momentum 2, permettendovi di acquistarli ad una cifra mai così vantaggiosa!

Stiamo parlando di quelli che sono forse gli auricolari true wireless migliori in assoluto, il cui prezzo di 299,00€ è calato ora a soli 198,99€. Un’occasione di acquisto pazzesca e che difficilmente la rivedremo durante il Black Friday se consideriamo i pochi giorni che rimangono all’attesissimo evento. Di solito, il portale riserva tali scontistiche ad una singola colorazione, ma in questo caso il risparmio coinvolge entrambe le colorazioni degli Sennheiser Momentum 2, i quali vengono prodotti in bianco e nero.

Come detto, siamo di fronte al meglio della categoria, non solo dal punto di vista della qualità audio, ma anche al livello di materiali e comfort. Ogni aspetto degli Sennheiser Momentum 2, infatti, è stato studiato per offrire il massimo piacere d’uso, che giustificherà ogni euro del prodotto. La custodia, che fa anche da ricarica, è rivestita in tessuto e permette agli auricolari di avere un’autonomia di 28 ore, molto superiore rispetto al modello di prima generazione, che non brillava da questo punto di vista.

I driver dinamici sono da 7 mm e vantano una superficie touch con funzioni personalizzabili, oltre alla possibilità di attivare i più noti assistenti vocali. Ribadiamo che la qualità audio è ai vertici della categoria e migliora ulteriormente se si attiva la cancellazione del rumore, coinvolgendovi nelle vostre playlist preferite come ben pochi altri modelli riescono a fare. Se vogliamo fare un paragone, gli Sennheiser Momentum 2 vanno in diretta concorrenza con l’ottima serie WF-1000 di Sony e con gli AirPods Pro di Apple.

Insomma, auricolari lussuosi e dalle grandi prestazioni, ora acquistabili ad un prezzo mai cosi basso grazie alle offerte Amazon che, se vogliamo, ha voluto anticipare a suo modo quelle che saranno le prossime offerte del Black Friday. Ciò detto, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!