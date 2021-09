Back to school HP: sconti fino al 20% su chromebook, notebook e PC!

Nonostante il nuovo anno scolastico sia iniziato, le offerte relative al Back to School non sono ancora terminate. Vi informiamo, infatti, che lo store ufficiale HP ripropone ora gli incredibili sconti del 20% che coinvolgono buona parte del suo catalogo, interessando notebook di varie tipologie, soluzioni desktop, stampanti e accessori come mouse e zaini.

Se avete provato ad iniziare l’anno scolastico senza un notebook ma vi siete resi conto che quest’ultimo è fondamentale per studiare, allora siamo sicuri che ringrazierete questa promozione, nella quale sono presenti anche numerosi Chromebook che, a nostro giudizio, sono i dispositivi perfetti per gli studenti e, in generale, per coloro che fanno un utilizzo basico del PC, lavorando principalmente con programmi come la suite Office, che non necessitano di grande potenza di calcolo. Ed ecco perché vorremmo ancora una volta consigliarvi un Chromebook, in particolare l’HP 14A-NA0023NL, visto che il suo prezzo basso non dovrebbe essere un problema per uno studente, soprattutto a seguito dello sconto del 20%, che vi permetterà di acquistarlo a soli 319,98€.

Si tratta di un notebook che presenta le tipiche specifiche tecniche di un Chromebook, vale a dire componenti relativamente poco performanti ma che in realtà si comportano benissimo sul sistema operativo di Google, dato che quest’ultimo è particolarmente leggero e gode di alcune funzionalità non presenti o non compatibili con Windows, ad esempio la possibilità di installare le app del Play Store, dandovi modo di usare una serie di applicazioni, che normalmente usate su smartphone, su uno schermo decisamente più grande.

Oltre alla particolarità del sistema operativo, apprezzato sempre da più persone, l’HP Chromebook 14A vanta altoparlanti stereo ottimizzati dagli esperti di B&O e un’autonomia che vi permetterà di lavorare o godervi il meglio dell’intrattenimento per l’intera giornata, grazie anche all’ottimo schermo IPS e ai suoi angoli di visione elevati. In breve, un computer dal basso prezzo ma creato per stupire!

Naturalmente, questo non è l’unico computer che potrà prendere in considerazione uno studente, ed ecco perché è estremamente consigliato dare uno sguardo alla pagina promozionale. Ad ogni modo, in calce abbiamo riportato quelle che sono, secondo noi, le migliori offerte. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

