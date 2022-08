Il brand TCL ha deciso di accompagnare il vostro ritorno sui banchi di scuola, mettendo a disposizione numerose offerte tech, per agevolare al meglio la vostra produttività e, perché no, anche i vostri momenti di svago. Le promozioni disponibili sullo store ufficiale e su Amazon sono varie e interessanti, da smartphone fino ad auricolari, con sconti che toccano addirittura il 25%!

Potrete decidere di portare a casa modelli di vario genere e appartenenti a fasce di prezzo differenti ma, tra le proposte più interessanti, i protagonisti assoluti del Back to School di TCL sono il tablet Nxtpaper 10s, la gamma di auricolari Moveaudio e i nuovi smartphone della Serie 30. Si tratta di promozioni da non lasciarsi scappare e, proprio per questo, vi invitiamo a sfruttarle fintanto che sono ancora in corso.

Se state cercando degli ottimi auricolari wireless a un prezzo imbattibile, vi consigliamo di non farvi scappare il modello TCL Moveaudio S20 disponibile ad appena 35,58€ invece di 79,90€. Gli auricolari in questione sfruttano la tecnologia ENC, pensata per filtrare possibili suoni di sottofondo e cancellare rumori esterni, mentre i quattro microfoni sono ideati per concentrarsi automaticamente sulla vostra voce. In questo modo, potrete ascoltare e essere ascoltati chiaramente anche negli ambienti più rumorosi!

Non meno importante, avrete la possibilità di godervi la musica con il massimo comfort in quanto, grazie al rilevamento intelligente delle Moveaudio S20, le canzoni verranno messe in pausa oppure riprodotte non appena indosserete o rimuoverete i vostri auricolari. Anche la batteria è un punto a favore del vostro acquisto, in quanto potrete utilizzare le Moveaudio fino a tre ore e mezza consecutive, con una sola ricarica. In più, la loro custodia vi assicura ben 23 ore di ricarica da avere sempre con voi, in caso di emergenza. La qualità audio, inoltre, è assicurata da un’unità a bobina mobile da 12 mm per un’elevata precisione e un’ottima sensibilità.

A questo punto, se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

