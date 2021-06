BBQ e tanti prodotti per il giardino in offerta su Mediaworld!

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del Prime Day 2021 di Amazon, e mentre siamo in attesa di conoscere quali saranno le migliori proposte che riserverà il colosso statunitense agli abbonati al servizio Prime, i suoi concorrenti si stanno mobilitando con una serie di iniziative con lo scopo di attrarre potenziali nuovi clienti. Vi segnaliamo, infatti, che su Mediaworld troverete la promozione “Il bello di stare insieme”, che permette di acquistare, fino al prossimo 13 giugno, barbecue e altri prodotti per il giardino a prezzi decisamente vantaggiosi.

La lista degli articoli promozionati da Mediaworld è come sempre lunga e piuttosto variegata, tuttavia vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta relativa al barbecue a gas Weber Spirit E-310 GBS, attualmente disponibile alla cifra di 629,00€ anziché 681,00€, dopo uno sconto di 52€ dal prezzo di listino.

Progettato per essere posizionato in un piccolo balcone, lo Spirit E-310 GBS rappresenta la soluzione ideale per tutti gli spazi ristretti. Nonostante le sue dimensioni estremamente compatte, questa barbecue garantisce elevate prestazioni, poiché vanta un nuovissimo sistema denominato GS4, che mette a disposizione di tutti gli interessati ben tre bruciatori, con un’ottimale distribuzione del calore sulla griglia in acciaio inossidabile.

Non manca un sistema di accensione rapida, infatti questo prodotto riesce ad essere operativo in pochissimi secondi, assicurando così un’adeguata sicurezza contro tutti quei problemi legati all’utilizzo del gas. Inoltre, è predisposto per “iGrill 3”, un sistema rivoluzionario che consente di collegare il proprio smartphone, mediante la connessione Bluetooth, per controllare in tempo reale la temperatura dei cibi all’interno del coperchio. Infine, per assicurare la massima praticità, il BBQ Spirit E-310 GBS è dotato anche di ripiani due laterali.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina dell’offerta al seguente indirizzo, cosicché possiate controllare le proposte di Mediaworld e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze. Vi ricordiamo, infine, di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

