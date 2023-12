Befana Amazon: 7 idee regalo a meno di 15€!

Il Natale è ormai vicinissimo ed è, dunque, giunto il momento di pensare anche all'Epifania, la quale segnerà la fine di questo periodo festivo e l'inizio vero e proprio del 2024. Mentre una volta la Befana era una festa dedicata solamente ai bambini, con calze ricolme di dolci per i più fortunati e di carbone per i monelli, oramai si è estesa anche agli adulti, che approfittano della giornata per passare del tempo in famiglia o tra amici.

Se avete in programma di festeggiare l'Epifania in compagnia e desiderate fare dei doni alle persone a voi care senza spendere una follia vi consigliamo di continuare la lettura, dato che in questo articolo vi proporremo 7 idee regalo a prezzi contenuti. Tutti gli articoli sono infatti disponibili su Amazon a meno di 15,00€, cosicché possiate far felici parenti o amici spendendo pochi euro ma acquistando comunque qualcosa di utile.

Nella lista vi proporremo regali adatti ad adulti e bambini, oltre che a gusti ed esigenze diverse. Troverete dunque i doni perfetti per i vostri cari, e ovviamente vi saranno recapitati comodamente a casa prima del 6 gennaio. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi consigliamo di prendere in considerazione l'iscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni dall'abbonamento sono gratis, la Befana è il momento perfetto per provarlo!

Le migliori idee regalo per la Befana sotto i 15 euro

Controller di cioccolato

Non potevamo non iniziare questa lista con della cioccolata, ma con un twist decisamente più originale rispetto alla classica tavoletta. Si tratta, infatti, di un controller incedibilmente dettagliato e realizzato interamente in cioccolata, con gli analogici nella varietà fondente, le frecce direzionali in quella bianca e il restante in cioccolata al latte. Insomma, un regalo perfetto per un videogiocatore goloso.

Set 2 tazzine Legami

Questo set di due deliziose tazzine con il marchio Legami, uno dei brand più amati e apprezzati nel settore, sarà un regalo perfetto per chiunque ami godersi una pausa caffè con stile. Le tazzine sono realizzate in autentica porcellana, garantendo un tocco di eleganza. Sono pratiche da pulire, in quanto lavabili in lavastoviglie, e sicure da utilizzare nel microonde. La caratteristica distintiva di queste tazzine è l'adorabile disegno di un cagnolino e un gattino (ma sono disponibili tanti design diversi) che aggiunge un tocco di dolcezza e allegria a ogni bevuta. Il prezzo inferiore a 10 euro rende questo set non solo affascinante, ma anche conveniente.

Scalda tazza

Il regalo ideale per affrontare il periodo invernale con calore è lo stupendo scalda tazza USB della marca Legami, disponibile a meno di 10 euro. Il design a forma di panda (anche se sono disponibili molti altri design) è semplicemente adorabile. La tecnologia avanzata consente di scaldare rapidamente qualsiasi bevanda o mantenerla calda per ore, rendendolo perfetto per tazze, tazzine e bicchieri dal fondo piatto. Basta collegarlo alla porta USB del computer o a una presa per attivarlo. Un regalo pratico, carino e accessibile che renderà sicuramente più confortevoli le bevande durante le fredde giornate invernali.

Cappello con speaker bluetooth

Continuiamo la lista delle idee regalo per la Befana con un dono originale e utilissimo, ovvero un cappello Bluetooth perfetto per le giornate invernali che stiamo passando. Il berretto composto in morbida maglia permette infatti di tenere la testa al caldo, e al contempo ascoltare musica senza dover indossare auricolari tramite l'altoparlante in stereo integrato e il pannello di controllo che consente di gestire la riproduzione dei brani. La batteria ricaricabile attraverso cavo USB fornisce dalle 6 alle 8 ore di ascolto, rappresentando la soluzione perfetta durante la corsa, lo sci, l'escursionismo o semplicemente durante le passeggiate con il cane.

Bracciale portafortuna

I gioielli sono sempre un regalo gradito a prescindere dalla festività, e se volete sorprendere una donna spendendo meno di 15 euro a fare al caso vostro è il bracciale portafortuna di Saga Gioielli. Si tratta, infatti, di un modello realizzato interamente in acciaio inox di alta qualità e, dunque, antiruggine e perfetto per essere indossato anche sotto l'acqua, che si caratterizza per presentare un ciondolo con un cornetto, il simbolo porta fortuna per eccellenza. Inoltre, arriverà con una confezione regalo alla pari di una gioielleria, garantendo così la bella figura.

Cappuccinatore

Se un vostro amico o parente è amante del cappuccino vi consigliamo di regalargli il cappuccinatore di marca Snips, venduto ad appena 11,99€ e perfetto per schiumare il latte. Permetterà, infatti, di ottenere risultati pari a quelli del bar in pochi secondi: basterà versare il latte all'interno del contenitore, scaldarlo nel micronde e sollevare la leva per ottenere una schiuma densa. Inoltre, si può lavare comodamente in lavastoviglie, oppure utilizzare per conservare il latte avanzato nel frigorifero.

LEGO Creator Dinosauro

Chiudiamo la lista con un articolo che piacerà sicuramente ai più piccoli: un set LEGO Creator che ritrae un dinosauro assemblabile in 3 modi diversi. I LEGO sono noti per essere molto costosi, ma in questo caso con appena 14,99€ acquisterete un set non solo bello da vedere, ma divertente da assemblare: sarà possibile costruire ben 3 figure diverse, un T-Rex, un Triceratopo o uno Pterodattilo sfruttando gli stessi mattoncini, assicurando ore di divertimento a bimbi dai 7 anni in su.

