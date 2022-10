L’11 e il 12 ottobre su Amazon sono presenti migliaia di offerte esclusive dedicate agli abbonati a Prime; similmente a quanto accaduto con il Black Friday, sono moltissimi i prodotti a prezzi scontati disponibili, tra cui una bellissima radiosveglia dallo stile vintage.

La Philips R5005/10 viene infatti venduta durante il Prime Day a soli 36,99€, mentre il suo prezzo originario è di 43,99€. Si tratta di uno sconto del 16%, che rappresenta un’offerta incredibile per un prodotto di qualità come questo.

Foto generiche

Questa radiosveglia di Philips presenta un cabinet in legno e un rivestimento per l’altoparlante in tessuto, donandogli un aspetto vintage ma comunque versatile per ogni ambiente e stile d’arredamento. Potrete infatti collocarla in ogni stanza della casa, dalla camera da letto alla cucina, riproducendo musica dal mattino alla sera e permettendovi di salvare fino a venti stazioni preferite.

Se però sceglierete di collocarla nella camera da letto, vi tornerà utile la funzione di spegnimento automatico, grazie alla quale potrete addormentarvi ascoltando la vostra stazione prediletta in sottofondo e senza preoccuparvi che la radio rimanga accesa tutta la notte, dato che si spegnerà in automatico secondo il timer da voi preimpostato.

Il suono della radiosveglia Philips R5005/10 assicura una ricezione cristallina di tutte le stazioni grazie al tuner DAB+, mentre il suono eccellente vi permetterà di ascoltare con piacere qualsiasi trasmissione. Infine, nella parte superiore del dispositivo sono presenti i pulsanti per la sintonizzazione, la selezione della sorgente e, ovviamente, i tasti per regolare il volume.

Detto ciò, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto

