Questo fantastico set Funko Bitty Pop di Batman è scontato a SOLI 12€!

Se siete fan sfegatati di Batman e dell'universo di Gotham City, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Amazon per il set Funko Bitty Pop! di Batman. Questo set comprende mini versioni dei celebri personaggi di Batman, Batgirl e l'Enigmista, oltre a una mini figura misteriosa a sorpresa. Con dettagli accurati e un design affascinante, questi mini personaggi sono perfetti per arricchire la vostra collezione di fumetti, film e serie DC Comics.

Funko Bitty Pop! di Batman, chi dovrebbe acquistarlo?

I Bitty Pop! sono delle adorabili versioni in miniatura dei famosi Funko POP, alti circa 2,2 cm. Questo set offre l'opportunità di aggiungere al vostro scaffale tre dei più iconici personaggi di Batman, insieme ad una sorpresa che potrebbe essere una rara versione di personaggi come Robot Batman, Batman Beyond, Catwoman o Il Pinguino. Inoltre, il set include un pratico ripiano impilabile per esporre i mini personaggi in modo ordinato e accattivante.

Attualmente proposto a soli 12,29€ su Amazon, rispetto al prezzo originale di 16€, il Funko Bitty Pop! di Batman offre uno sconto del 23%, permettendovi di risparmiare e di completare la vostra collezione a un prezzo conveniente. Ideale sia per i collezionisti che desiderano aggiungere nuovi pezzi alla propria raccolta, sia come regalo per gli appassionati di tutte le età, questo set è un vero e proprio tesoro per gli amanti dell'universo di Batman. Non lasciatevi scappare questa occasione di portare un po' di magia di Gotham nella vostra vita.

Vedi offerta su Amazon