Black Friday 2021: tanti giochi in offerta fino all’80% di sconto sull’Ubisoft Store!

Riders Republic, Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion: questi sono solo alcuni dei prodotti di punta del Black Friday 2021 dell’Ubisoft Store, con la nota casa transalpina che ha deciso di scontare per l’occasione numerosi suoi prodotti fino all’80%. Anche il già citato e recente Far Cry 6 è entrato a far parte di questa ghiotta carrellata di offerte, risultando acquistabile a soli 49,97 euro.

Per i pochissimi che non sapessero di cosa stiamo parlando, Far Cry 6 è l’ultimo recentissimo episodio della saga open world FPS di Ubisoft, in cui saremo chiamati a liberare Cuba da un pericoloso dittatore. Un’esperienza di livello, che potete fare vostra a soli 49,79 euro grazie al Black Friday 2021.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che, utilizzando il fase di checkout il codice BF20, è possibile ottenere anche un ulteriore 20% di sconto e rendere così ancor più interessanti queste imperdibili offerte del Black Friday 2021 dell’Ubisoft Store.

