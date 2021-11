Black Friday Amazon: 10 accessori da gaming a prezzi scontatissimi!

Il Black Friday di Amazon è finalmente tra noi! E dopo avervi proposto già una moltitudine di offerte, prima che questa giornata si concluda vogliamo tornare al volo sul tema del gaming, giacché le offerte proposte da Amazon sono davvero innumerevoli, e sentiamo di potervi consigliare ancora qualcosa in merito, specie considerando quanto utili siano le “idee regalo gaming” in vista del prossimo Natale.

Cuffie wireless Logitech G935

Scontate al prezzo di soli 99,99€, contro gli originali 194,99€, le cuffie wireless Logitech G935 sono tra le migliori mai proposte dal brand nel campo degli headset wireless, e vantano una compatibilità certificata anche con le console di nuova generazione. Completamente senza fili, ed in grado di garantire fino a 12 ore di gioco ininterrotto, le Logitech G935 sono equipaggiate con due potenti driver Pro-G da 50 mm, in grado di garantire un suono ricco ed avvolgente, e godono anche di una splendida illuminazione RGB con 16,8 milioni di colori, completamente programmabile e reattiva grazie al software G HUB. Indubbiamente tra le cuffie più apprezzate ed acquistate dai gamer console e PC.

Soundbar Trust Arys

Ideale per chiunque sia alla ricerca di una soundbar piccola, ma performante, da aggiungere alla propria postazione da gaming, la Trust Arys è anzitutto molto abbordabile, col suo prezzo imperdibile di appena 18,69€, quanto poi è anche discretamente potente, anche al netto delle sue dimensioni ridotte. Dotata di una potenza da 12 W, più che sufficienti per una postazione PC, la Trust Arys ha un design asciutto ed elegante, impreziosito da una griglia frontale metallica dall’aspetto quasi “vintage”, e da una manopola per il controllo del volume con il bordo retroilluminato a LED. In sostanza: si tratta di uno di quei classici prodotti le cui performance ed estetica sono di gran lunga superiori al prezzo proposto… specie quando scontato. In una parola: imperdibile!

Mouse da gaming Logitech G502 HERO

Se c’è un mouse da gaming che quasi non ha eguali, non ci sono dubbi che esso sia il Logitech G502 HERO! Parliamo forse di uno dei mouse più conosciuti del settore, che vanta una tecnologia progettata squisitamente per offrire performance competitive ai gamer professionisti, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di prezzo. Il Logitech G502 HERO, infatti, costerebbe la bellezza di 92,99€, ma grazie ad Amazon può essere vostro al prezzo eccezionale di soli 39,99€! Dal punto di vista tecnico, parliamo di un mouse ad alte prestazioni, con un sensore con risoluzione a ben 16.000 DPI, nonché la possibilità di regolare il peso e il bilanciamento grazie a ben 5 pesi inclusi. Dotato di ben 11 pulsanti programmabili, il Logitech G502 HERO è anche riccamente illuminato, grazie ai LED RGB compatibili con la tecnologia Lightsync di Logitech, con anche la possibilità di sincronizzare la colorazione delle vostre periferiche grazie al ben noto software Logitech G Gaming. Impossibile trovare di meglio a meno di 40 euro!

Cuffie da gaming SteelSeries Arctis Pro

Realizzate in acciaio e alluminio, le SteelSeries Arctis Pro sono cuffie da gaming davvero eccezionali, con una cura nei materiali che, francamente, si fatica a trovare anche in un settore “pro” come quello del gaming professionale. Le SteelSeries Arctis Pro, infatti, vantano una straordinaria qualità, tale che si tratta forse delle migliori cuffie da gaming in circolazione. Il merito è dei potenti driver al neodimio da 40 mm, in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, e con una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm, che rende l’ascolto spettacolare e coinvolgente. Come se non bastasse, le SteelSeries Arctis Pro sono anche dotate di un microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz, nonché di una doppia batteria rimovibile, con ogni batteria in grado di offrire ben 10 ore di autonomia! Insomma, parliamo di un prodotto di grandissima qualità, provvisto persino di un DAC dedicato che permette una migliore gestione del suono ed un’amplificazione ottimale anche da sorgenti a bassa risoluzione. Il prezzo? 169,99€ (prezzo originale 279,99€), ma credeteci, valgono ogni centesimo!

Razer Seiren X

Che siate degli streamer o degli occasionali creatori di contenuti video, uno degli elementi più importanti è il microfono. Razer Seiren X, a tal proposito, resistente agli urti e in grado di cancellare i rumori esterni, è la scelta più indicata per questi utilizzi. Tra l’altro, considerata la sua natura plug and play, il microfono può essere utilizzato istantaneamente una volta collegato al computer e installati i driver. Anche la compatibilità con i più importanti software di streaming quali OBS e StreamLabs è garantita: Razer Seiren X, infatti, verrà immediatamente rilevato dai programmi!

Razer Kishi

Considerato l’arrivo di Xbox Game Pass e Xcloud, anche il gaming su mobile ha subito notevoli evoluzioni. A causa di ciò, i semplici comandi touch potrebbero non essere adatti a tutti i videogiochi, e quindi l’acquisto del Razer Kishi diventa assolutamente consigliato. Parliamo infatti di un prodotto perfettamente in grado di riprodurre fedelmente l’ergonomia di un controller Xbox, quindi di farvi giocare al meglio a tutti i videogiochi presenti sui vari store, anche ed esperienze dedite alla competizione.

Razer Naga Trinity

Se preferite giocare agli MMO, ossia videogiochi che vengono svolti contemporaneamente da più persone reali tramite internet, allora è bene che vi affidiate ad un mouse progettato specificatamente per questo scopo. A tal proposito, il Razer Naga Trinity è uno dei migliori, con i suoi 3 pannelli laterali intercambiabili che vi permetteranno di scegliere la configurazione a voi più adatta in base alla tipologia di gioco. Oltre a questa caratteristica che lo rende uno dei mouse da gaming più versatili, il Razer Naga Trinity dispone di un sensore ottico da 16.000 DPI, in linea con le migliori soluzioni disponibili attualmente sul mercato. In totale ci sono 19 pulsanti programmabili e non mancano le personalizzazioni estetiche a base di LED RGB, che vi consentiranno di illuminarlo coni vostri colori preferiti

Razer Goliathus Chroma Extended

Non si può avere un ottimo mouse senza abbinargli un tappetino che gli permetta di scorrere facilmente e, perché no, aumentare ancora di più la precisione del sensore ottico. Di tappetini a tale scopo ce ne sono a centinaia, ma il Razer Goliathus Chroma Extended è uno di quelli che vi consentirà di sfruttare appieno il vostro mouse. Inoltre, vanta la tecnologia Razer Chroma, che vi permetterà di illuminare i bordi del tappetino di milioni di colori, colori che andranno in sincronia con quelli delle altre periferiche connesse.

Trust Gaming GXT 488 Forze-B

Se cercate delle cuffie che abbiano la licenza ufficiale per PlayStation 4 ma che siano pienamente funzionanti anche per PS5, allora le Trust Gaming GXT 488 Forze-B potrebbero fare al caso vostro. Si tratta di cuffie non troppo costose, infatti vengono prodotte da un brand che punta molto sul rapporto qualità/prezzo, ma anche sull’estetica dei suoi prodotti. Queste cuffie, infatti, presentano texture con i tipici colori militari, una personalizzazione che le rende in qualche modo uniche. Il design, inoltre, è studiato per essere confortevole anche dopo lunghe sessioni di gioco, mentre nulla da dire per quanto riguarda la qualità audio, che non è affatto male se consideriamo il nuovo prezzo di vendita. Insomma, parliamo di cuffie che, nel loro piccolo, sanno come differenziarsi dalla massa.

Razer BlackShark V2

Grazie a driver da 50 mm realizzati in titanio, queste cuffie riescono a separare in modo ottimale le frequenze alte da quelle medie e basse, facendo sì che la resa audio sia equilibrata anche in quelle situazioni in cui ci sono effetti audio di ogni genere. A rendere l’audio ancora più coinvolgente ci pensa poi la cancellazione del rumore che, pur non essendo attiva su questo specifico modello, rimuove gran parte dei rumori di sottofondo. Le Razer BlackShark V2 vantano poi una scheda audio USB integrata, che vi permetterà di regolare e migliorare la qualità del microfono, con l’obiettivo di farvi sentire dall’altra parte sempre in modo chiaro. Come tutte le cuffie di un certo livello, dispongono dei cuscinetti in memory foam morbidi e traspiranti, studiati per esercitare una pressione gentile ma allo stesso tempo stabile. A completare le caratteristiche vi è la massima compatibilità con i dispositivi, visto che queste cuffie potranno essere usate su PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

