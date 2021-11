Black Friday Amazon: 10 imperdibili offerte tech a meno di 50€!

Amazon, in occasione del Black Friday 2021, ha inaugurato un numero spaventoso di promozioni che coinvolgono articoli appartenenti alle più disparate categorie del portale, motivo per cui risulta parecchio difficile trovare quelli più allettanti. In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di creare una piccola rassegna delle dieci imperdibili offerte tech a meno di 50,00€!

Il nostro obiettivo è proprio quello di permettervi di trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenza. Chiaramente, abbiamo selezionato prodotti con specifiche tecniche superlative, venduti a prezzi concorrenziali. Oltre a ciò, è necessario sottolineare che, per ricevere velocemente i vostri acquisti, è necessario essere abbonati al servizio di Amazon Prime, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposta pagina del portale.

Philips Hue White Ambiance

Vi interessa acquistare delle lampadine intelligenti? La migliore soluzione che offre il mercato è rappresentata da Philips Hue White Ambiance! Stiamo parlando di lampadine in grado di emettere una luminosità potente, sufficiente per illuminare completamente qualsiasi stanza della casa. La confezione include due prodotti, dunque potrete rendere luminose due stanze differenti.

Ezviz C1 Mini

È importante migliorare la sicurezza della vostra abitazione, motivo per cui vi consigliamo la telecamera da interno Ezviz C1 Mini. Si tratta di un articolo che vanta un sensore con una risoluzione in FullHD ed una lente quadrangolare di 130 gradi, in modo tale da fornire una copertura completa della stanza in alta definizione. Naturalmente, questo prodotto possiede tante funzionalità intelligenti, ma è necessario scaricare l’applicazione dedicata per smartphone.

Oral-B Pro 3-3500

Un altro prodotto da acquistare è l’Oral-B Pro 3-3500 poiché rappresenta il giusto compagno per migliorare sensibilmente l’igiene orale. Infatti, garantisce una pulizia profonda, grazie al controllo della pressione di spazzolamento delle gengive, che avvisa l’utente solo nel caso in cui ci si spazzoli i denti con troppa energia. Possiede anche tre modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Sbiancante e Denti Sensibili), mentre la sua batteria assicura una durata di circa due settimane, con una singola ricarica.

Braun MGK3221

Qualora vi servisse un articolo per la cura della barba, vi consigliamo vivamente di acquistare il regolabarba Braun MGK3221. Stiamo parlando di un prodotto che permette non solo di regolare la lunghezza della barba, ma anche di raderla e regolarne la lunghezza. All’interno della confezione, infatti, ci sono diversi spessori, ciascuno dei quali consente di regolare appunto la lunghezza della barba. La batteria, secondo il produttore, assicura una durata di 50 minuti con una ricarica di 10 ore.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker è il nome del prossimo prodotto consigliato. Si tratta di un altoparlante con connettività Bluetooth 5.0, che garantisce un sound deciso, cristallino e pulito. È stato, dunque, progettato per offrire un’esperienza d’ascolto ottimale, grazie ad un driver che eroga fino a 16W di potenza. Possiede anche due modalità, uno per riprodurre bassi profondi e normali, mentre l’altro personalizzato.

Logitech MX Master

Uno dei migliori mouse in circolazione, il Logitech MX Master, è in offerta su Amazon per questo Black Friday! Permette di associare fino a tre dispositivi, in modo tale da lavorare su un computer all’altro con un solo ‎pulsante. Con il sensore MX Master AMZ, questo mouse eroga un’ottima accuratezza del ‎cursore su praticamente qualsiasi superficie, vetro incluso. Insomma, cosa chiedere di più?

Trust Arys Soundbar

Grazie alle dimensioni compatte, la soundbar Trust Arys rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per coloro che desiderano migliorare, o meglio potenziare, il sound del vostro televisore oppure in una postazione da gaming. Con 12 W di potenza di picco, la soundbar per PC è un’esplosione di potenza per i vostri videogiochi o contenuti multimediali!

Amazon Echo di 4ª gen + Philips Hue

Il bundle composto da Amazon Echo di 4ª gen e da Philips Hue è da acquistare ad occhi chiusi, in quanto permette fin da subito di rendere smart la propria abitazione. Con l’Echo di quarta generazione è possibile, infatti, impartire ordini alla lampadina Philips Hue, mediante dei semplici comandi vocali completamente personalizzabili.

Echo Show 5 di 2ª gen

L’Echo Show 5 di 2ª gen è uno dei migliori prodotti mai sviluppati da Amazon, poiché permette di tenere sempre sott’occhio la propria agenda con Amazon Alexa. Ed è dunque possibile impostare sveglie e timer, controllare il calendario, guardare un notiziario, fare una videochiamata con la telecamera da 2 MP e seguire anche serie TV in streaming.

Abbonamento a PlayStation Plus di 12 mesi

Quanti di voi hanno un abbonamento a PlayStation Plus? Sicuramente in molti, ma è doveroso come sempre controllare la scadenza. Qualora dovesse essere in scadenza, vi consigliamo caldamente di acquistare il codice, ora disponibile ad un prezzo praticamente stracciato! Permette di accedere al matchmaking online e di ottenere giochi gratuiti ogni mese.

