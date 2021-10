Black Friday Amazon, le migliori offerte su Echo e Fire TV

Ormai lo saprete: manca davvero poco al Black Friday 2021, attesissimo evento dedicato allo shopping che, neanche a dirlo, coinvolgerà praticamente ogni shop presente sulla rete, avvinghiandoci con sconti e promozioni che, ne siamo certi, faranno la gioia di molti, moltissimi di voi!

L’appuntamento è per il 26 novembre 2021, ovvero a un mese da oggi, ben chiaro che, come spesso è accaduto, molti shop, tra cui certamente Amazon, potrebbero decidere di dedicare al Black Friday ben più di una giornata. Proprio in virtù di questo, noi di Tom’s ci sentiamo di suggerirvi di restare vigili, e di tenere sott’occhio sin da ora quelli che potrebbero essere i prodotti più interessati della prossima, mastodontica, tornata promozionale attesa dentro e fuori la rete.

Un consiglio che si trasforma, come avrete capitolo, nell’essenza di questo stesso articolo, con cui vi suggeriremo alcuni prodotti da tenere assolutamente sott’occhio nel corso delle prossime settimane, così che possiate acquistarli a prezzo scontato! I protagonisti indiscussi? Ovviamente i prodotto Amazon Echo, e Amazon Fire Tv: tra gli articoli più venduti su Amazon nel periodo dei saldi, ed utilissimi per chiunque voglia dare alla propria casa un aspetto più tecnologico e smart.

Di seguito, dunque, vi consigliamo quelli che sono i prodotti Amazon Echo e Amazon Fire Tv da tenere sott’occhio anche se, prima di cominciare, vi ricordiamo che è sempre utile non farsi trovare impreparati per le giornate di saldi di Amazon e che, proprio per questo, può aver senso iscriversi al servizio Amazon Prime che, oltre a garantirvi un accesso anticipato di 30 minuti alle “Offerte Lampo”, vi permetterà di godere anche di servizi extra come l’ottimo Amazon Prime Video, i cui film e serie TV in esclusiva sono ormai, già da tempo, tra i favoriti di chiunque ami usufruire dei servizi in streaming in stile Netflix.

Inoltre, vi suggeriamo anche di tenervi aggiornati grazie ai nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, attraverso i quali avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday che nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi.

Amazon Fire Tv Stick Lite

Arrivata sul mercato lo scorso anno, ma subito diventata un must nell’ampio catalogo di prodotti Amazon, la Fire Tv Stick Lite non è altro che la versione entry level della famosa “pennetta” Amazon per la visione di contenuti in streaming. Un prodotto in grado di trasformare qualsiasi TV in una smart TV, a patto, ovviamente, che quest’ultima sia predisposta con un ingresso HDMI. Un prodotto utilissimo e ben progettato, leggero e di per sé economico che, tuttavia, in periodi come il Black Friday tende a scendere vertiginosamente di prezzo il che, specie considerando il recentissimo Switch Off TV, potrebbe rappresentare una soluzione intelligente per quanto, provvisti di una TV di buona qualità, ma priva di ricevitore HD, non siano poi così convinti di voler spendere denaro per cambiare la TV.

Amazon Fire Tv Stick 4K

Versione potenziata della Classica Fire Tv Stick, la Fire TV Stick 4K include tutte le funzioni tipiche di questo prodotto, ma con alcuni vantaggi tecnologici non da poco. La Stick 4K, infatti, a differenza dei modelli più economici della chiavetta Amazon, offre la possibilità di guardare contenuti in risoluzione 4K, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Inoltre, grazie a questo modello potrete godere anche di una qualità audio superiore, giacché la TV Stick 4K supporta la tecnologia Dolby Atmos a patto, ovviamente, che i contenuti in visione ne siano provvisti. Insomma, Fire TV Stick 4K è l’ideale per chi vuole rendere la propria TV di grandi dimensioni, ancora più smart ed accattivante, ed ecco perché vi suggeriamo assolutamente di tenerla sott’occhio nel corso del prossimo Black Friday!

Amazon Echo Dot di 4ª generazione

Con il suo nuovo design sferico, Amazon Echo Dot di quarta generazione ci ha subito colpiti! Non solo, infatti, parliamo del dispositivo più venduto tra quelli prodotti da Amazon (Echo Dot, del resto, già con la sua terza incarnazione si era imposto all’attenzione di molti), ma anche di un prodotto che è stato recentemente rivisto e rinnovato, tanto nell’aspetto quanto nelle performance. Ottimo per chiunque voglia entrare nel mondo della domotica facendo la conoscenza di Alexa, Amazon Echo Dot di 4ª generazione è uno di quei dispositivi che, ne siamo certi, subirà una decurtazione nel prezzo davvero importante nel corso del prossimo mese e, pertanto, va assolutamente tenuto sott’occhio!

Amazon Echo Show 8 di 2ª generazione

Sul mercato da poco più di un anno, Echo Show 8 si è subito messo in mostra grazie al suo bellissimo e luminoso pannello che, a differenza di altri dispositivi della famiglia Echo, vi permetterà non solo di interagire con Alexa, ma anche di utilizzare alcune funzioni prima impossibili. Il merito, come detto, è del pannello touch da 8″, che permette non solo di gestire molte funzioni come calendario e affini (ormai sono moltissime le Skills che possono essere integrate in Alexa), ma anche di fruire di contenuti video tramite servizi in streaming come Amazon Prime Video. Arrivato, proprio di recente, alla sua seconda incarnazione, Echo Show 8 è rimasto sostanzialmente invariato nell’aspetto, ma ne ha guadagnato con uno schermo ancor più bello e colorato, e con una revisione del sistema acustico, che lo rende ancor più bello e performante che in passato! Mai scontato sino ad oggi, dovrebbe essere in cima ai vostri desideri per il prossimo Black Friday 2021!

